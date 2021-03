Exatlón México: "No me quiero ir", Aristeo Cázares se despide de competencia con frase de Avengers | VIDEO

Este jueves 11 de marzo los seguidores de Exatlón México fueron testigos de un vibrante Duelo de Eliminación que enfrentó a Pato Araujo, Aristeo Cázares y Heliud Pulido, quienes eran tres de los favoritos para llegar a la Gran Final de la competencia.

Después de varios circuitos, el ganador de la segunda temporada, Aristeo Cázares decidió guardar su última medalla para enfrentarse al exfutbolista de Chivas de Guadalajara y Club Puebla.

En el duelo definitivo, Pato Araujo fue bastante superior a Aristeo Cázares y le quitó la posibilidad de llegar a la GRAN FINAL de la temporada más grande en la historia del reality show.

Su despedida...

Como era de esperarse, Antonio Rosique, conductor del programa, dedicó emotivas palabras al histórico concursante de Exatlón México, quien se ganó el cariño y respeto de todos los televidentes.

Entre lágrimas, Aristeo Cázares agradeció la oportunidad de colaborar en la exitosa temporada y el apoyo de todos los seguidores; además, aseguró que el "éxito" se comparte y por ello les deseó lo mejor a los TITANES que quedan.

Finalmente, el ahora exparticipante de Exatlón: Titanes vs Héroes realizó su emblemático giro y y repitió la emblemática frase de Spider-Man en la película "Avengers: Endgame" al decirle a Rosique: "No me quiero ir, señor Stark".

