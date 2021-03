Exatlón México: Pato Araujo enemista a Ernesto y Aristeo Cázares por sus falsedades

Los ánimos entre los hermanos Cázares se calentaron luego de un polémico tuit que lanzó Ernesto, alegando que Pato Araujo no era un buen amigo, por lo que no entendía la relación de confianza que su hermano le dio al otro integrante de Titanes en la competencia de Exatlón México.

El tuit fue lanzado cuando Aristeo fue eliminado de la competencia al no poder superar la prueba de eliminación, pues falló los lanzamientos que le darían su permanencia en la competencia que está en su etapa final.

Desde luego que el tuit no pasó inadvertido para los seguidores de Exatlón México, quienes no tienen a Araujo en el mejor concepto pues ha hecho muchas cosas que demuestran es una persona competitiva que no tiene respeto por nadie más de su equipo.

Los comentarios del público y las respuestas del tuit comprobaron lo que ya sabíamos, que nadie de los fans del programa ve con buenos ojos al futbolista, por lo que no sorprendió el coraje de Ernesto al ver que su hermano era eliminado por alguien que se decía su amigo.



Ernesto Cázares no se quedó con ganas de generar polémica. Foto: @ErnestooCazares

¿Pato Araujo, separa a los hermanos Cázares?

Fue en la emisión de este viernes del programa Venga la Alegría, cuando los hermanos Aristeo y Ernesto Cázares pudieron comunicarse tras varias semanas de ausencia, por lo que dejaron de lado la polémica por su salida para enviarse un emotivo mensaje.

Con amor y felicidad Aristeo, agradeció el apoyo que le brindó su hermano Ernesto durante toda la competencia, y le agradeció lo mucho que lo ha motivado, pues dijo que ha sido gran inspiración para él.

Noticias Relacionadas Exatlón México: Estos son los MEMES de la salida de Aristeo Cazares

Sobre el posible conflicto con Heliud Pulido, Aristeo dejó en claro que no hay diferencias entre ellos, pero que son atletlas competitivos por lo que pudieron generarse roces entre ellos durante la competencia, pero nada en el plano personal.

Ernesto Cázares indicó que sufrió mucho la salida de su hermano, pues no creía lo que decían los spoilers, por lo que hasta el final se aferró a que su hermano podría llegar a la final de Exatlón México.