Exatlón México: Aristeo Cázares rompe el silencio, revela ¡qué pasó! en la polémica final ante Pato Araujo

Este jueves Aristeo Cázares, uno de los atletas favoritos de Exatlón México, se convirtió en el más reciente eliminado de la competencia luego de contender en los circuitos ante su gran amigo Pato Araujo, quien quedó deshecho tras la salida del participante.

Las imágenes durante la transmisión mostraron a un dolido Pato Araujo despedirse con lágrimas de su gran amigo y uno de los atletas más destacados de la competencia y favorito para llegar a la Gran Final. Tras la salida de Aristeo la polémica se encendió en las redes sociales, en donde el público aseguraba que Cázares se había dejado ganar por su compañero.

Ante estas declaraciones, este viernes Aristeo Cázares habló en entrevista en Venga la Alegría sobre todo lo que aconteció durante la jornada previa en donde resultó eliminado de Exttlón México y desmintió las hipótesis planteadas por el público, ya que destacó llegó a la competencia intentando dar lo mejor de sí.

Un duelo digno de una gran final

Sin duda los espectadores y fanáticos de Exatlón México vivieron minutos de gran adrenalina este jueves durante el circuito que enfrentó a uno de los grandes favoritos para llegar a la gran final, Aristeo Cázares, y su gran amigo Pato Araujo, otro destacado competidor que ya se encuentra colocado como favorito para ganar la cuarta temporada del reality.

En el duelo de eliminación compitieron dos campeones de la segunda y tercera temporada, Cázares y Heliud Pulido, quienes se vieron las caras ante el fortalecido Pato Araujo. Tras la salida de Carmelita Correa los ánimos estaba encendidos anoche y tal como lo anticipaban los spoilers el eliminado fue el integrante del equipo rojo.

Durante la entrevista que concedió en Venga la Alegría, Aristeo se refirió a su última competencia y descartó que se hubiera dejado ganar por Pato Araujo, como aseguraban algunos espectadores del reality: “No hice ningún tipo de estrategia de circuitos como normalmente lo hago, yo quería dar un espectáculo, dar lo mejor de mí en la carrera. No me quedé cerca. Pato me ganó, no logré llegar al límite,” explicó el atleta.

Le dediqué a Dios mi temporada

Los fanáticos que seguían la transmisión de Exatlón México aseguraban que Aristeo se estaba dejando ganar por Pato: “No para nada, en la competencia, desde el inicio salí a divertirme a dar lo mejor de mi, en los circuitos,” aclaró el competidor. “Vine dedicándole a Dios mi temporada, esta es la principal razón, mi familia la influencia que he tenido de ellos, aportar algo positivo en el show,” abundó Cázares durante la transmisión.

El atleta también descartó cual quien posible rencilla o desacuerdo con su compañero Heliud Pulido: “Siempre hemos sido muy competitivos pero nunca hemos tenido un tema con él, eran entendidos que brotaban por algún impulso emocional por las condiciones en que estábamos, si alguna vez hubo un roce con Eliuth fue por la misma situación que estábamos experimentando,” aclaró.

Finalmente el atleta aseguró que se sintió aliviado al salir de la eliminación: “Fue una eliminación diferente, sí hubo lágrimas pero hubo mucha empatía, dejé al equipo muy bien, en un punto en que ya cada quién podrá jugar una estrategia diferente. Yo creo que el equipo rojo es muy fuerte,” sentenció Cázares.

