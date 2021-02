Ferdinando Valencia arremete contra acusaciones de robo

El actor de "Simplemente María" rompe el silencio y arremete contra quienes aseguran que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) le dio dinero directamente con el fin de pagara el adeudo en hospital donde se encontraba su hijo.

Las acusaciones fueron hechas por Marco Treviño, Secretario de Interior y Exterior de la ANDA, quien asegura que el actor no ha dicho la verdad y ya recibió ayuda del sindicato con relación a la deuda millonaria que tiene con el nosocomio donde lamentablemente Dante perdió la vida en agosto del 2019.

Valencia mostró sus descontento y externó lo siguiente: “De repente ya vi que hay gente sumándose a dar declaraciones y cada quien declara lo que quiere. Hay un convenio, que no cubre lo que me hubiera gustado que cubriera, ese porcentaje ya está y se está estableciendo, no es un proceso sencillo, se establece, se establece cuáles van a ser las formas de pago, se establece cuáles van a ser los depósitos… lo que pasa es que el sindicato te puede cubrir de acuerdo a los tabuladores de los hospitales a los que ellos están afiliados”, señaló.

Más tarde, Valencia recalcó: “las cuentas se arreglan entre el hospital y la ANDA, y la ANDA le paga el hospital, yo sigo en lo mismo, con adeudos, yo esto no lo hice para lucrar… aquí yo soy el que sale perdiendo a costa de lo que sea”.

El artista aprovechó los micrófonos para mostrar sus descontento con la gente que critica tanto a él como a la madre de su hijo sin tener todo el contexto de la situación.

“Me duele mucho cuando de repente leo comentarios, por ejemplo, ella sube una foto me parece con mi niño, y alguien le pone ‘ya supimos que ustedes robando, ya supimos que les dieron el dinero, que ustedes se compraron quién sabe cuántas cosas con ese dinero’”,finalizó.

