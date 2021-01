Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman quieren ser padres otra vez

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman están haciendo lo posible para convertirse de nueva cuenta en padres. Este año se cumplirán dos años de la pérdida de su bebé Dante, quien murió debido a la meningitis.

Quien dio la noticia fue el actor, quien aseguró que tanto ella como su esposa le están "escribiendo a la cigüeña" para hacer más grande a su familia.

En entrevista para el programa "Hoy", el intérprete aseguró que ya van unas semanas de que la pareja tomó esta decisión, por lo que pronto podrían dar a conocer la noticia de que se convertirán en padres.

“El otro día mi mujer me dijo, estaba mi sobrinita, y le dijo ‘¿oye tía, ya no vamos a tener más niños?’, y (le dijo) ‘pues es que le he estado escribiendo a la cigüeña y no nos ha querido contestar’. Y sabes lo que le contestó mi sobrina... ‘¡que por qué no cambiaba de pájaro!’. Espero que no lo haga, en verdad vamos a seguir hablando con la cigüeña, con ningún otro más, eso espero”.