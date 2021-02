BTS víctima de RACISMO: Todas las veces que el grupo de K-pop sufrió discriminación

La banda surcoreana BTS fue víctima de racimo por parte del locutor de radio alemán, Matthias Matuschik quien realizó comentarios ofensivos hacia la banda de K-pop. Sin embargo esta no es la primera vez que los artistas son blanco de discriminación por parte de los medios de comunicación occidentales.

Esta mañana ARMY, nombre que reciben los fans de la banda, llenaron Twitter con los hashtags #StopAsianHate #Bayern3racist, #RassismusBeBayerns3 y #Bayern3Apologize, con la que buscaban denunciar estos actos de xenofobia y los ataques hacia la comunidad asiática y su banda favorita.

En una emisión de la estación Bayern 3, Matuschik hizo duras críticas a BTS por su cover de “Fix you” de Coldplay durante su MTV Unplugged. Los comentarios no se enfocaron sólo en la interpretación, sino que el locutor comparó a la boyband con un virus como el SARS-CoV-2.

Suga, J-Hope, RM, Jimin, V. Foto: Captura de pantalla

Horas más tarde, Matthias y la radiodifusora emitieron un comunicado en el que pidieron disculpas a la banda y a sus seguidores, y argumentaron que solo fue "humor negro".

Racismo y xenofobia hacia las estrellas de k-pop

Esta no es la primera vez que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook son víctimas de comentarios racistas. Hace un año, Dani Mateo, presentador de Zapeando bromeó acerca de los miembros de la banda surcoreana. Aunque reconoció sus bailes e imagen, continuó diciendo que no les distinguiría en una rueda de reconocimiento policial. Asimismo, habló sobre su tono de piel, diciendo que “están palidetes”.

Tras darse cuenta del error, quiso pedir disculpas a través de Twitter. “Dije que me costaba diferenciarlos. Pero tratándose de una banda asiática, el chiste parece una cosa rancia y racista. Siento haberlo hecho. No me di cuenta”, argumentó.

Otro desafortunado evento fue el que se suscitó cuando sacaron su edición especial del juego de mesa UNO. El locutor de eSports, Ibai Llanos publicó un tuit en el que animaba a la gente a jugar con esta versión del grupo coreano. Sin embargo, se desató una serie de comentarios racistas.

"Todas las cartas son iguales" escriben algunos usuarios de la red social haciendo referencia al tópico de los asiáticos. "¿Las tienes repetidas o qué?" "Made in China", fueron otros de los comentarios que recibieron los artistas.

En tanto, BTS se pronunció contra el racismo durante el auge del movimiento #BlackLivesMatter. "Estamos en contra de la discriminación racial. Condenamos la violencia, tú, yo y todos tenemos derecho a ser respetados. Nos mantendremos unidos".

mfa