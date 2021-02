5 famosos que se han inspirado en Selena Quintanilla, la “Reina del Tex-Mex”

Durante los años 90, incluso desde antes de su muerte, Selena Quintanilla, “Reina del Tex-Mex”, ya era una inspiración para las mujeres y niñas. Hoy, la cantante es una de las más grandes leyendas de la música, y si bien ya pasaron casi 26 años desde que dejó este mundo, la sociedad la sigue recordando como la gran artista que fue.

Más de una celebridad la ha encarnado y, para muchas de ellas, su música, su estilo y su forma de ser con sus fans es algo digno de admirar. Por eso, en esta entrega te traemos a cinco famosos cuya carrera fue marcada por Selena. Algunos de ellos te sorprenderán.

Retrato de la cantante tejana. Foto: Facebook

Jennifer López

Jennifer López interpretó a la fallecida cantante en la película Selena (1997) y sintió una conexión especial con la “Reina del Tex-Mex”, además de que ésta misma la impulsó en su carrera como actriz. Jlo ha reconocido que este papel marcó un antes y un después. Lo cierto es que, sin Selena, probablemente su trayectoria habría tomado un rumbo distinto.

En 2015 durante los Premios Billboard de la Música Latina, “La Diva de El Bronx” le rindió homenaje e interpretó un popurrí que incluyó los temas “Como la flor”, “Bidi Bidi Bom Bom”, “I Could Fall in Love” y “No me queda más”.

Selena Gómez

La reconocida artista Selena Gómez nombrada así en honor a la cantante tejana, ha dicho que desde su infancia Quintanilla se convirtió una gran influencia para ella. Si bien Gómez no la conoció, tuvo la oportunidad de visitar algunos lugares que frecuentaba. En 2012 fue invitada a grabar una versión especial a dúo de la canción en el álbum de tributo de “Selena; Enamorada de ti”.

Foto: Twitter @showbiznewsreel

Demi Lovato

Si bien Demi Lovato no habla español, en más de una ocasión ha citado a Selena como una inspiración para su propia carrera. En un Halloween incluso se disfrazó de ella y confesó que le habría encantado asistir a un concierto de la cantante.

“Al crecer me encantaba la música de Selena. Era muy joven cuando vivía, así que no sabía mucho sobre ella hasta que crecí un poco, y cuando vi la película era solo una especie de conexión. Sin embargo, hay algo en la película que fue realmente inspirador para mí”, dijo en 2014.

Foto: Instagram @ddlovato

Karol G

La intérprete de “Secreto” aseguró que sus hermanas y ella estaban obsesionadas con el estilo y la voz de Selena. En 2020, año en que se cumplieron 25 años de su muerte, Karol G fue invitada junto a otras artistas a hablar más sobre la “Reina del Tex-Mex”. Incluso, en 2018 se hizo un tatuaje en honor a ella.

“Tenía 11 años y veía a una persona que había comenzado a esa misma edad y que se había convertido en una súper estrella. Me obsesioné con ella”, reveló.

Foto: Innstagram @karolg

Drake

En varias ocasiones el rapero canadiense ha mostrado públicamente su admiración por Selena. En 2015 compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram que fue tomada en su estudio de grabación, y en ella se aprecia a Drake usando una camiseta con la cara de la cantante pintada a mano.

Foto: Instagram @champagnepapi

