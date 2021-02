¿Adiós a TOM HOLLAND? Intérprete de Spider-Man podría concluir su contrato

Tom Hollad, intérprete de Spider-Man, podría concluir su contrato con Marvel. Así lo ha confirmado el actor estadounidense de 24 años durante una entrevista en USA Today.

Luego de unirse al Universo Cinematográfico de Marvel como Spider-Man en películas como Capitán América: Civil War de 2016, Spider-Man: Homecoming en 2017, Avengers: Infinity War en 2018, Avengers: Endgame en 2019 y Spider-Man: Far From Home en ese mismo año, Holland ha decidido tomarse un descanso.

"Voy a tomarme un descanso y viajar por el mundo", ha confesado el intérprete cuando se le preguntó sobre sus planes después de terminar No Way Home, la tercera y última película del Spider-Man de Tom Holland.

El joven actor habló sobre los planes que tiene cuando su contrato con Marvel termine, y ha expresado su deseo de practicar deportes, como esquiar, algo que se limitaba a hacer para evitar accidentes que le impidieran filmar las películas.

"Es la primera vez desde que firmé con Spider-Man, que no tengo un contrato con alguien. Podría ir a esquiar porque eso es algo que no me han permitido hacer porque obviamente es un deporte peligroso. He tenido mucho cuidado a lo largo de los años, por eso me he obsesionado con el golf porque es el único deporte que puedo practicar sin lesionarme", expresó.