Spider-Man No Way Home: título OFICIAL de la tercera entrega de este súper héroe protagonizado por Tom Holland | VIDEO

Siguen las emociones fuertes en el mundo de las películas y las series de súper héroes y videojuegos. Spider-Man: No Way Home es el título oficial que le han dado a la tercera entrega de la serie de películas protagonizadas por el actor Tom Holland.

Ayer, los tres protagonistas de la película subieran tres títulos diferentes que confundieron a todos los fanáticos, pero ahora sí, en un video subido por Tom Holland donde podemos ver a los mismos tres protagonistas discutiendo sobre los títulos falsos que el director Jon Watts y Marvel les habían dado por los spoilers que Tom Holland ha dado en ocaciones anteriores.





Sobre esta tercera entrega se ha hablado mucho ya que como habíamos comentado anteriormente en El Heraldo de México, se prevee que regresen actores que habían interpretado a Spider Man en el pasado, como Andrew Garfield y Tobey Maguire, además de villanos como el Duende Verde o Doctor Octopus.



Aún no hay fecha exacta para el estreno de esta nueva entrega pero se sabe que será en diciembre de 2021 cuando podremos disfrutar de Spider-Man: No Way Home.