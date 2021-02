Spider-Man No Way Home: esta es la FECHA de ESTRENO de la tercera película del Hombre Araña

Sony Pictures por fin ha revelado el nombre de la tercera película de la saga del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland, la cual se llamará Spider-Man No Way Home, sin embargo, esa no es la única información confirmada, pues también se ha revelado la fecha de estreno de este largometraje.

De acuerdo con la cuenta de Twitter oficial de la película, el lanzamiento del filme se dará en diciembre de 2021, en específico, en la temporada navideña de este año.

"Esto lo podemos confirmar. #SpiderManNoWayHome solo en cines esta Navidad", publicó la cuenta @SpiderManMovie

El anuncio del estreno fue publicado junto con el clip de poco más de 30 segundos que revela el nombre de la película. En él aparece Holland saliendo de la oficina del director Jon Watts e indica a los coprotagonistas que se les dio un nombre falso de nuevo.

Sus compañeros en la saga le indican que es normal ya que Holland siempre hace "spoilers de las cosas". Conforme caminan aparece un tablero blanco al fondo que revela el nombre oficial de esta película: Spider-Man No Way Home.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

Esta entrega ha generado mucha expectativa ya que los rumores apuntan a que No Way Home estará relacionada con los eventos de WandaVision, y dará pie a Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Incluso se se prevé que regresen actores que habían interpretado a Spider Man en el pasado, como Andrew Garfield y Tobey Maguire, además de villanos como el Duende Verde o Doctor Octopus.

Aún resta saber los detalles sobre la trama de la cinta dirigida por Jon Watts, pero todo apunta a que Peter Parker tendrá que lidiar con personajes de otro universo en su nueva aventura.