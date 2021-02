¡Le pega la pandemia! Edith Márquez LLORA por NO tener contacto con fans: "Me he deprimido"

La intérprete mexicana Edith Márquez aseguró que para ella el confinamiento que se vive por la pandemia de COVID-19 ha sido muy fuerte en todos los sentidos, y sobretodo porque no ha podido subirse a un escenario tras el streaming que ofreció a principio de la cuarentena. “Yo si he llorado, me he deprimido por no poder estar en contacto con mis fans, algo que ya daba por hecho”, dijo en entrevista.

“En el único concierto virtual que he hecho, tuve sentimientos encontrados, fue padre estar cantando, pero que terrible que no tuviera público, me los tenía que imaginar gritando, brindando, aplaudiendo, aunque el Mariachi me ayudó a ambientar el show”.

Márquez estrenó su nuevo sencillo “Entiende que ya”, una balada, la cual es un reclamo a los hombre infieles. “Es un tema fuerte, habla de mujeres engañadas y que muchas veces no se atreven a decir lo que está pasando”.

La cantante adelantó que quiere seguir traspasando fronteras, “Quiero que llegue a todo el mundo, a todas las mujeres, que se escuche en otros países, porque tengo fans por todos lados, por ejemplo tengo en Brasil, Rusia, España, Cuba y Puerto Rico”.

Sobre sus seguidores rusos comentó que el club nació cuando fue al mundial y cantó para la comunidad latino, aseguró que fue todo un éxito haber cantado con Mariachi, que las personas sabían que era mexicana y que la recibieron muy bien.

Y agregó, “mi mayor compromiso con las mujeres, es que a mi me vean comprometida con lo que digo y pienso, que sea congruente, porque es una cuestión de ser congruente, seguirles demostrando que se puede, que nadie se muere de amor, que se puede ser feliz sola, salir adelante, no tienes que ser juzgada”.

TIEMPO LIBRE

Utilizó su tiempo para leer y pintar mandalas

Música clásica escuchó en la pandemia

Descubrió que es muy hogareña y lo disfrutó

Por Nayely Ramírez Maya

jram