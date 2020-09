¿De vuelta a sus raíces? Edith Márquez revela detalles de nuevo álbum

Edith Márquez prepara un nuevo álbum que verá la luz a finales de este 2020, aunque la cantante no quiso adelantar detalles sobre el material, en un “descuido” expuso que será de música mexicana.

“Voy a sacar un nuevo disco, ya viene, antes de que termine este año sacaré el primer sencillo. Estaba trabajando desde antes de la pandemia, es de música mexicana, ya les di una súper adelantada. Se me salió y estamos en Jalisco, se vale todo. Estoy contenta, muy contenta”, dijo Edith Márquez.

La cantante acudió a Guadalajara para la ceremonia de El Grito, realizada en la capital de Jalisco, donde interpretó diversas canciones con mariachi, luego de su presentación aclaró que este nuevo material que tiene en puerta no está inspirado en lo difícil que ha sido el año para México y el mundo debido a la pandemia de COVID-19, pero reconoció que se conmovió hasta las lágrimas al presentarse en un evento tan importante sin público.

“La verdad me metí llorando al camerino, porque me emociona mucho poder cantar en el Estado emblemático de México, siempre lo he dicho: Guadalajara, Jalisco es el Estado que nos representa, en toda la República Mexicana, (estoy) honrada, agradecida, bendecida por todo lo que me ha dado este Estado tan hermoso y tener la bendición de pararme en este escenario tan importante”, expuso.

Sobre el evento de El Grito, dijo que fue un 15 de septiembre “muy emotivo, muy diferente, muy nostálgico, lleno de muchas cosas, de vivencias, que al final del día creo que es complicado a veces manejar por todo lo que hemos estado viviendo, que no es nada fácil para nadie”.

El evento fue televisado y tuvo como conductora a Rebeca de Alba, tanto ella como Edith Márquez, lucieron vestuarios confeccionados por Benito Santos, también presente en la gala.

Por: Nayely Cruz

