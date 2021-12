Jenni Rivera está convencida de que la TRAICIONARON, asegura maestra espiritual

Jenni Rivera fue invocada por Tania Karam, especialista en ángeles, durante el programa "Sale el Sol". Esta ceremonia fue llevada para que la "Diva de la Banda" pudiera comunicarse con su hermano Gustavo.

El presunto encuentro se realizó hoy que se cumplen nueve años del fallecimiento de la cantante, quien murió en un accidente de avión. Durante este segmento, Karam dijo que la intérprete pensaba que había sido traicionada y le cuestionaba quién había sido el responsable de esta afrenta.

Gustavo aseguró que no podía contestar esta pregunta al aíre, debido a que había muchas cosas relacionadas sobre su caso que tiene intención de dar a conocer al público.

Karam agregó que "La Primera Dama del Corrido" insistía en saber quién de sus familiares había ayudado a que se actuara en contra de ella. A esto sumó que la cantante solamente tenía la intuición de que los suyos no habían sido sinceros con ella.

Efeméride: Muere Jenni Rivera; ¿Cuál fue la última canción de 'La Diva de la banda'?

Gustavo aseguró que estaba dispuesto a hablar con las cámaras apagadas, debido a que sus parientes están interesados solamente en el dinero, la fama y el poder, pero que él no estaba dispuesto a ventilar lo que pasaba dentro de los Rivera.

Jenni Rivera murió distanciada de Chiquis y ella recuerda cómo fue la dolorosa separación de su madre

Destacó que él también tenía sospechas de varias cosas, que ha estado averiguando a lo largo de los años y que está convencido de que Jenni está pendiente de lo que ha hecho este tiempo.

Tania dijo que la intérprete no estaba interesada en presionarlo con estos cuestionamientos, que lo quería y además le pedía que cuidara de sus hijos, ya que consideraba que no le habían otorgado el dinero que les correspondía.

“Ella quiere que sus hijos reciban más, tal vez no están recibiendo totalmente, y me pide que te diga ‘yo he perdonado’, eso es importante que te lo diga, ‘a mi la paz de Dios me abraza, mi corazón está lleno de gratitud y de paz por mi familia, he tenido un proceso. Ahora desde donde estoy, llego a mucha más gente’”, explicó la experta en ángeles al hermano de la cantante.