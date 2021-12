Jaime Camil revela al Escorpión Dorado porque se distanció de Luis Miguel y otros secretos | VIDEO

En meses recientes, Jaime Camil reveló que no tiene interés en ver la serio autobiográfica de Luis Miguel, aunque resaltó el talento de Diego Boneta, protagonista de la producción y que se ha convertido en una revelación al momento de interpretar el soundtrack de la biopic.

Es sabido que el empresario y actor tuvo una gran amistad con el Sol de México, pero ambos decidieron enemistarse debido a las imprecisiones con las que se han manejado algunas situaciones mostradas en la pantalla. Lo cierto es que el intérprete siempre tuvo una cercanía importante con la familia Camil.

El Sol y la familia Camil

Luis Miguel recibió siempre el apoyo por parte de Jaime Camil Garza, padre del actor, hasta el momento de su fallecimiento. Sin embargo, la relación entre Jaime y el cantante se fue deteriorando con el paso del tiempo al punto de alejarse de manera definitiva y ya no tener contacto alguno.

Camil decidió romper el silencio sobre su amistad con Luis Miguel en un nuevo episodio de "Al volante", que es presentado por el Escorpión Dorado. En la plática reveló el verdadero motivo de su separación.

¿Le bajó a Sofía Vergara?

"Fue un ciclo de vida que se terminó y ya", fueron las palabras de Jaime Camil, quien al mismo tiempo descartó que el intérprete de "Por debajo de la mesa" recibió más cariño por parte de su papá. Sin embargo, reconoció que Luis Miguel les bajaba las novias a todos, por el simple hecho de ser quien es, esto por el supuesto triángulo amoroso entre ambos y Sofía Vergara.

"Hace años que no hablo con él y, en segunda, no tengo idea (si Luis Miguel está muerto). No creo que esté muerto, la neta", fue su respuesta ante el cuestionamiento sobre la leyenda urbana de que el Sol perdió la vida y fue sustituido por un actor doble.

