Miguel Bosé narra la ocasión en la que casi muere a causa de una traición | VIDEO

El cantautor Miguel Bosé asistió a la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara 2021, en Jalisco, para hacer la presentación de su libro autobiográfico titulado "El hijo del Capitán Trueno", donde reveló muchas situaciones personales que pocos conocen del artista, incluso se mencionó que una traición casi acaba con su vida.

Ante un grupo de personas, el español explicó que cuando se inició en la cacería, algo que calificó como negativo, sufrió el encierro dentro del ciervo que él mismo había matado. "Vaciaron el animal, me metieron dentro y me cosieron y ahí me dejaron. Yo me desmayé. La claustrofobia, la falta de aire, sobre todo de la brutalidad", mencionó en tono melancólico.

De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el episodio que vivió el intérprete de "Morena Mía", "Amante bandido" y "Amiga", fue parte de una iniciación en el mundo de la caza al que el padre del artista pertenecía y era todo un aficionado; comparó el hecho con la escena de Leonardo DiCaprio en "El Renacido".

Miguel Bosé estuvo en coma por la malaria

El libro "El hijo del Capitán Trueno" se realizó en poco más de tres años y se compone por 500 cuartillas. En éstas cuenta la ocasión en la que cayó en coma por culpa de la malaria, enfermedad que contrajo en Mozambique, al sur de África.

"La malaria estaba muy adelantada y caí en coma y el periodo de coma al estar fuera para mí no, y ahí lo cuento, no tuve la sensación que fuese más allá de 10 minutos. Fue una cosa bastante rápida. Vi esta luz fortísima, clarísima, una ausencia total de dolor, para mí fueron 10 minutos para el tiempo de los relojes fue pasado un mes", expuso la celebridad.

Sobre el libro, Bosé explicó que descubrió su capacidad de memoria y que todo lo que recordaba lo hacía sin rencor, pues muchos de sus recuerdos son dolorosos:

"Cuando empezó a fluir (el libro) me di cuenta de dos cosas: una era la capacidad de memoria sensorial que tengo, brutal, de detalle, sentir las cosas, no son solo vivencias, son vivencias que están ilustradas, son muy ricas en cuanto a las texturas y los olores; y la otra cosa es que sentía que todo lo que estaba recordando quedaba sin rencor, sin revanchismo, de forma serena, conciliada y resuelta. A pesar de las cosas desagradables, creo que al final te queda esta sensación de haber leído memorias bellas", escribió Miguel Bosé a través de su cuenta de Instagram.

Bosé, orgulloso de haberse dedicado a la música (Foto: @miguelbosemx)

SIGUE LEYENDO:

La Casa de Papel: Esto es lo que dice la canción de "Bella ciao" en español

Mamá de Gomita se ESTRENA como YOUTUBER y así lo celebró con su hija | VIDEO

"¡Va a estar intenso!": Carmen Campuzano revela proyecto que contará sus adicciones