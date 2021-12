La Casa de Papel: Esto es lo que dice la canción de "Bella ciao" en español

El pasado viernes 3 de diciembre, Netflix estrenó el Volumen 2 de la Parte 5 de La Casa de Papel. Después de cuatro años, la serie en torno a la banda de atracadores integrada por El Profesor, Tokio, Río, Berlín, Nairobi, Denver, Helsinki y más, llegó a su fin.

A lo largo de la producción creada por Álex Pina hubo momentos que se volvieron icónicos. Uno de los más importantes fue sin duda el que marcó la canción "Bella ciao", la cual se convirtió en un himno de la serie. A continuación te decimos qué es lo que dice en español.

Significado de "Bella ciao"

El tema aparece por primera vez en el último capítulo (9) de la primera temporada de La Casa de Papel, titulado 'El que la sigue la consigue'. En él, El Profesor (Álvaro Morte) y Berlín (Pedro Alonso) la cantan antes de llevar a cabo el robo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

"La vida del Profesor giraba en torno a una única idea: Resistencia. Su abuelo, que había resistido junto a los partisanos para vencer a los fascistas en Italia le había enseñado esa canción, y luego él nos la enseñó a nosotros", dice Tokio (Úrsula Corberó) en dicho episodio.

El término 'partisanos' hace referencia a aquellos miembros de un grupo civil de resistencia que actúa contra un ejército invasor. Aunque no existe un registro oficial de la canción, se sabe que se trata de una composición italiana muy popular en la década de 1940.

Un lema de resistencia, una pieza sobre un grupo de personas en contra de las autoridades. Ese es el significado concreto de la canción, la cual se volvió muy popular durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Resistencia de los partisanos la usó como parte de su movimiento contra el fascismo italiano de Benito Mussolini y el nazismo alemán de Adolf Hitler.

De ahí que en "Bella ciao" encontremos frases como: "Una mañana me he despertado y he encontrado al invasor", que en el contexto histórico, invasor se refiere al ejército. "La gente que pasará me dirá: "¡Qué bella flor!", esta es la flor del partisano", es decir, la flor de la resistencia.

"Bella ciao" en italiano y español

Una mattina mi sono alzato (Una mañana me he despertado)

O bella, ciao!, bella, ciao!, bella, ciao! ciao, ciao! (Oh, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella! ¡adiós, adiós!)

Una mattina mi sono alzato (Una mañana me he despertado)

E ho trovato l’invasor (Y he encontrado al invasor)

O partigiano, portami via (Oh, partisano, llévame contigo)

O bella, ciao!, bella, ciao!, bella, ciao! ciao, ciao! (Oh, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella! ¡adiós, adiós!)

O partigiano portami via (Oh, partisano, llévame contigo)

Che mi sento di morir (Que siento que me muero)

E se io muoio da partigiano (Y si yo muero como partisano)

O bella, ciao!, bella, ciao!, bella, ciao! ciao, ciao! (Oh, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella! ¡adiós, adiós!)

E se io muoio da partigiano (Y si yo muero como partisano)

Tu mi devi seppellir (Tú me debes enterrar)

E seppellire lassù in montagna (Y enterrarme en la montaña)

O bella, ciao!, bella, ciao!, bella, ciao! ciao, ciao! (Oh, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella! ¡adiós, adiós!)

E seppellire lassù in montagna (Y enterrarme en la montaña)

Sotto l’ombra di un bel fior (Bajo la sombra de una bella flor)

Tutte le genti che passeranno (Toda la gente que pasará)

O bella, ciao!, bella, ciao!, bella, ciao! ciao, ciao! (Oh, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella! ¡adiós, adiós!)

e le genti che passeranno (Y la gente que pasará)

Mi diranno: "Che bel fior!" (Me dirá: "¡Qué bella flor!")

E questo è il fiore del partigiano (Y esta es la flor del partisano)

O bella, ciao!, bella, ciao!, bella, ciao! ciao, ciao! (Oh, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella! ¡adiós, adiós!)

E questo è il fiore del partigiano (Y esta es la flor del partisano)

Morto per la libertà! (Muerto por la libertad)

E questo è il fiore del partigiano (Y esta es la flor del partisano)

Morto per la libertà! (Muerto por la libertad)

