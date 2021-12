"Que Dios lo perdone": ¿Por qué se pelearon Verónica Castro y Manolo Caro en 2021?

Para nadie es un secreto que Verónica Castro es una de las grandes figuras en la televisión mexicana que han marcado una etapa importante en la industria del mundo del espectáculo, pues su belleza y talento la llevaron a ser conocida desde nuestro país hasta Rusia.

Es reconocida como una destacada actriz, cantante, conductora y modelo, siendo estas algunas de las principales facetas que ha tenido la actriz de 68 años a lo largo su trayectoria en el medio artístico.

Es bajo este panorama que resulta sencillo comprender el por qué Verónica Castro causó furor con su regreso a la televisión en "La casa de las flores" en 2018, una producción a cargo del productor y director Manolo Caro que no terminaría muy bien para la famosa actriz mamá de Cristian Castro y expareja de Manuel "El Loco" Valdés.

¿Por qué Verónica Castro se peleó con Manolo Caro?

Dentro de las producciones mexicanas que han triunfado en Netflix, sin duda destaca la serie “La Casa de las Flores” ha significado un gran éxito para la plataforma de streaming y su productor Manolo Caro.

A pesar de que esta serie se consolidó como una de las favoritas en México, lo cierto es que recibieron críticas por la segunda temporada en la que para muchos fans pesó la ausencia de Verónica Castro, salida que desató un conflicto entre el director de cine mexicano y la actriz.

Tras la salida de Verónica Castro de la serie “La Casa de las Flores”, en donde interpretaba a la matriarca de la familia protagonista, Virginia de la Mora, surgieron rumores en los que se hablaba de un pleito entre Manolo Caro y la madre de Cristian Castro.

Al respecto, el productor aseguró que la famosa actriz mexicana abandonó la serie porque "Verónica estaba rodeada de gente que la mal aconsejaron terriblemente y que la llenaron de inseguridades porque había personajes que habían brillado más”.

Sin embargo, Verónica Castro rompió el silencio y reveló que “Repito, no dejé la serie, arreglé con Netflix y Manolo Caro dijo que solamente tres capítulos y que trabajaría con la voz en Off todo el resto porque hablaría muerta y eso fue lo que no acepte”, dijo Verónica Castro en Twitter, siendo este el motivo por el cual ella rechazó a Manolo, pues en México es considerada una de las mujeres más importantes del gremio del espectáculo, por lo que aparecer sólo con voz en Off fue considerado por sus fans como una ofensa para la destacada actriz, algo que los seguidores de Castro no le perdonarían a Manolo Caro.

“Disculpen la verdad no vale la pena nombrar a la gente mentirosa. Que dios lo perdone y lo bendiga”, finalizó Verónica Castro ante sus seguidores en Twitter.

SEGUIR LEYENDO:

Verónica Castro desmiente a Manolo Caro sobre su SALIDA de "La casa de las flores"