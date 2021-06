Verónica Castro vs Manolo Caro: los dimes y diretes entre las dos estrellas

“La Casa de las Flores” ha significado un gran éxito para Netflix y su productor Manolo Caro; sin embargo, recibieron críticas por la segunda temporada en la que para muchos fans pesó la ausencia de Verónica Castro, salida que desató un conflicto entre el director de cine mexicano y la actriz.

Tras la salida de Verónica Castro de la serie “La Casa de las Flores”, en donde interpretaba a Virginia de la Mora, surgieron rumores en los que se hablaba de un pleito entre Manolo Caro y la madre de Cristian Castro, aunque en su momento sólo fue desmentido por el director la actriz rompió el silencio y habló al respecto.

Recientemente Manolo Caro señaló en una entrevista para el programa “Chismorreo” que “La Vero” habría salido de la serie debido a que no estaba de acuerdo con que algunos personajes sobresalieron más que el de ella: “A Verónica la quiero mucho y la respeto, pero nos tomó por sorpresa cuando ella decide dejar la serie”.

Sin embargo, la actriz compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que asegura que no fue este el motivo y llama mentiroso a Manolo Caro. Detalló que habría abandonado la serie de Netflix porque su personaje trabajaría como voz en off ya que estaba muerta, algo con lo que no estuvo de acuerdo.

"La Casa de las Flores", el inicio del pleito

En más de una ocasión el director mexicano fue cuestionado sobre los supuestos conflictos que en su momento surgieron entre la actriz y él por la segunda temporada de “La Casa de las Flores”, argumentando que no había nada malo entre ellos y tenían una relación cordial y de respeto.

Sin embargo, el periodista de espectáculos Alex Kaffie reveló en 2019 que Verónica Castro habría tenido una discusión con Manolo Caro por teléfono, pues éste le reclamó que daba paso a los comentarios negativos sobre la segunda entrega de la serie en Netflix.

Aunque esto también fue desmentido por Caro, surgió un nuevo rumor en el que señalaban que Verónica Castro se había negado a continuar con el personaje de Virginia de la Mora ya que se tenía planeado que éste fuera lesbiana en la segunda temporada, algo que también fue desmentido.

Sin embargo, este nuevo encuentro entre el director de cine y Verónica Castro podría confirmar que hay una rivalidad y conflicto entre ellos, algo de lo que ninguno de los dos se ha pronunciado más para poner fin o enardecer más las dificultades.

