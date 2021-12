Will Smith: ¿A qué se dedican los hijos del actor?

Hablar de Will Smith es sinónimo de éxito y popularidad, desde sus inicios como un adolescente en la serie de comedia de los años 90, ‘El príncipe del rap’, pasando por sus papeles icónicos del cine de los 90 como un agente de ‘negro’ o como luchador contra una raza alienígena para salvar a la Tierra, hasta llegar a la época actual en la que un día puede cautivarnos con una escena de comedia como con una escena llena de profundidad histriónica. Ese es Will Smith.

Smith está casado con la también actriz y sexy compañera, Jada Pinkett, protagonista de películas como ‘Matrix Revolutions’ haciendo mancuerna con Keanu Reeves y Lawrence Fishburne o ‘Colateral’ junto con Tom Cruise y Jamie Foxx.

Del fruto del amor de ambos, nacieron dos pequeños, primero el varón, Jaden Christopher Syre Smith y después su hija menor, Willow Reign Smith.

Ambos son ahora unos jóvenes que trascienden en el medio del espectáculo, con el ejemplo de sus padres tanto en el cine como en la música, los dos han aparecido en proyectos de cine junto con su famoso papá desde pequeños, sin embargo, cuando llegaron a su juventud las cosas cambiaron.

Jaden, el más famoso de los hijos

Jaden es quizá el más reconocido y vapuleado por la prensa, en sus primeros años formó parte del elenco de ‘En busca de la felicidad’, ‘El día que la Tierra se detuvo’ y se consagró con el remake de ‘Karate Kid’ junto al actor y experto en artes marciales, Jackie Chan.

Esa película le dio la oportunidad de trabajar en lo que en el futuro sería su pasión, la música, en esa cinta formó mancuerna con Justin Bieber y el éxito ‘Never say never’, un par de años después se reunió nuevamente con su padre en el fracaso más estrepitoso de los últimos tiempos para Will Smith, la malograda cinta ‘Después de la Tierra’.

El último trabajo en la pantalla grande antes de un descanso de su imagen, llegó con ‘The Good Lord Bird’, la película le ofreció un panorama distinto, pero no tuvo el éxito que esperaba, así que se retiró y en 2017 reapareció para una cinta de Netflix, titulada ‘The Get Down’.

Actualmente, se dedica a la música, le gusta rapear y tiene en su haber dos producciones, ‘Syre’ en 2016 y un año después ‘Erys’, mezclas con un ritmo rapero que le han dado buenos dividendos al segundo hijo de Smith.

La más joven es músico y modelo

Mientras que la joven Willow, al igual que su hermano, comenzó su carrera a lado de su padre, la recordamos en la cinta ‘Soy Leyenda’ como la pequeña hija del protagonista, después comenzó a despuntar como cantante y modelo, la actuación también es uno de sus fuertes.

Con solo 10 años se lanzó en el plano musical con una canción ‘Whip My Hair’ y no le fue tan bien, por desgracia eso la orilló a autolesionarse.

El 1 de mayo de 2012, Smith publicó un videoclip para la canción "Do it Like Me (Rockstar)" a través de su canal oficial en YouTube.

Durante 2013, Smith comenzó a publicar varias canciones en su cuenta de SoundCloud, como "Sugar & Spice", "Summer Fling", "Drowning", "Find You Somewhere", "Kite", y "5", todo a sus 13 años.

Actualmente, continúa siendo una fuerte apuesta en la música y en el modelaje, a diferencia de su hermano, físicamente no ha cambiado mucho, por el contrario, se ha beneficiado con el carisma de sus padres.

Trey, el más parecido con su padre

El primero y el más centrado (además del más parecido a Will), es su hijo Trey (casualmente, así se llama el personaje de su hijo Jaden en ‘Karate Kid’), cuenta con 26 años, es hijo de Sheree Zampino, la primera mujer de Will Smith.

Aunque también es DJ y actor, ha sido el último en adentrarse en la fama de su padre. Lo hizo al protagonizar un vídeo junto a Will, difundido a través de Instagram, en el que el afamado actor desvela las dificultades que han atravesado padre e hijo.

