Will Smith: los secretos y escándalos del Príncipe de Bel-Air en su cumpleaños 53

Will Smith es uno de los actores más carismáticos de Hollywood, lleva unas tres décadas de actuación, tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Su carrera ha estado repleta de éxito y también una que otra polémica. Hoy, en su cumpleaños 53 te contaremos algunas cosas que tal vez no conocías de Willard Carroll Smith Jr.

Will Smith empezó su carrera como rapero en el dúo llamado DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, junto a su adorado amigo Jeffrey Townes y Ready Rock C.Se hizo millonario antes de cumplir 18 años, cuando lanzó el álbum debut Rock The House.Sin embargo, le quedó muy poco dinero cuando las autoridades le retiraron dos millones de dólares en 1990, en concepto de ajuste de impuestos

Ha estado cuatro veces nominado a los Globos de Oro y dos a los Oscar. ¡Ha ganado, además, cuatro premios Grammy y en la actualidad tiene 3 hijos: Willard Smith III nacido en 1992 (Trey Smith); Jaden Christopher Syre Smith (famoso como Jaden Smith) nacido en 1998 y la niña de sus ojos, Willow Camille Reign Smith (Willow Smith), nacida en el 2000. Los dos últimos son fruto del matrimonio con Jada Smith.

¿Cuáles son sus personajes más icónicos?

Soy leyenda (2007)

Smith es increíblemente conmovedor en su papel de un hombre que ha perdido a todos los que amaba y conocía, pero que, a pesar de todo, sigue avanzando. Sin embargo, la actuación más infravalorada de Smith.

Es una película llena de acción. Foto: Especial.

Ali (2002)

Smith interpretó a Muhammed Ali y consiguió ser nominado a un Oscar como mejor actor. Según la crítica, fue capaz de construir un hilo narrativo adentrándose al personaje. Para darle realismo al personaje entrenó box muy duro.

Di lo mejor de sí para este papel. Foto: Especial.

En busca de la felicidad (2007)

Es una película basada en hechos reales y tal vez sea uno de los filmes por los que se recuerda a Will, ya que conmueve a casi todos los que la ven. Por esta actuación Will Smith estuvo nominado a un Oscar como mejor actor. Y parece que pronto tendrá otra nominación de la Academia por su papel en King Richard (2021).

Un filme muy conmovedor. Foto: Especial.

Fresh Prince of Bel-Air (1990 – 1996)

Con este personaje fue que Will Smith se robó el corazón de miles de espectadores. Este fue su papel debut y es uno de los más recordados. Esta serie se convirtió en una de las más vistas de los años 90.

Uno de sus personajes más icónicos. Foto: Especial.

Su mayor polémica

Hace un año Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith protagonizaron una de las polémicas más recordadas de la historia de la televisión, esto después de que la actriz admitiera que había engañado a su marido con ¡uno de los amigos de su hijo!

Jada Pinkett Smith y su esposo aparecieron en un episodio del programa de Facebook que conduce la actriz, Red Table Talk. Durante esa emisión Jada reveló que tuvo una aventura con August Alsina, amigo de su hijo Jaden Smith en el 2016 cuando su matrimonio atravesaba un momento complicado.

Fue un momento muy difícil en su vida. Foto: Especial.

