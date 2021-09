¡Nostalgia pura! Will Smith sorprendió al joven que interpretará al nuevo Príncipe del Rap y le entregó la estafeta

Mucho se había rumorado sobre el reboot del "Príncipe del Rap" que estaba en producción, dándose a conocer hoy, quien tendrá el papel protagónico.

Ha sido el servicio de streaming Peacock, propiedad de NBC Universal, quién ha confirmado a Jabari Banks como protagonista para encabezar el reparto de la nueva versión de esta famosa serie.

El anuncio se realizó mediante un video publicado a través del canal de YouTube de Peacock, en el que se ve a Banks mientras sostiene una conversación con Will Smith quien protagonizó la primera versión del Príncipe del Rap a lo largo de seis temporadas en los 90.

“Es un absoluto placer conocerte y estar en directo contigo, desde la parte más profunda de mi corazón quiero darte la enhorabuena: tienes el papel del Príncipe de Bel- Air”, dijo el actor, el joven intérprete Jabari Banks durante un video que rápidamente se volvió viral en Peacock, plataforma destinada a emitir videos en directo.

Esta nueva serie será una versión más fresca y reinventada, el emblemático viaje de Will Smith desde el oeste de Filadelfia hasta los ostentosas mansiones de Bel-Air, misma que abordará de una forma más profunda los conflictos y las emociones, en un programa que durará una hora; 30 minutos más que la serie original, y en la que podrán verse multitud de referencias a la serie protagonizada por Smith.

Con Will Smith como director ejecutivo, el proyecto tiene previsto, según avanzaba en Peacock, realizar dos temporadas cuya fecha de estreno aún no ha sido determinada.

Jabari Banks, se graduó de la Universidad de Artes de Filadelfia en 2020 y se convertirá en el carismático personaje al que ya dio vida Will Smith.

Durante la llamada con Smith, Jabari, explicó cómo fue que se decidió a realizar el casting para la esperada serie: “Mi padre me envió, me dijo que lo hiciera, yo lo que le dije es que las audiciones no funcionaban así “, dijo aún incrédulo y emocionado el nuevo protagonista tras escuchar la noticia, que supone un gran impulso a su aun emergente carrera como actor.

Lo que sabemos de la nueva versión

Después de 30 años del estreno del Príncipe de Bel-Air, la nueva versión de la comedia que realiza NBC llega impulsada por un fan de la serie, Morgan Cooper que en 2019 compartió un tráiler de elaboración propia en el que durante cuatro minutos mostraba cómo sería la serie en la actualidad, llegando a las manos del propio Will Smith.

Fue el mismo actor que contactó a Cooper para realizar la nueva versión, de la que ejercerá como escritor y director, desempolvando el emblemático universo del Príncipe de Bel-Air qué se ganó el cariño del público de los noventas y que ahora vuelve a tratar de reconquistar a un público más moderno y actualizado.

Esta renovada versión seguirá el viaje de un joven que deja las calles del oeste de Filadelfia por las mansiones de Bel-Air. A diferencia de la serie original, en esta ocasión el tono humorístico será menor teniendo un enfoque más dramático tocando conflictos, emociones y prejuicios que no estuvieron presentes en el programa original.

EFVE