"¿Qué se hizo en la cara?": Will Smith luce irreconocible y desata ola de especulaciones

El actor estadounidense Will Smith está de vuelta con King Richard, película biográfica que relata la historia del señor Richard Williams, padre de las exitosas tenistas Serena y Venus Williams, quien las ayudó desde que iniciaron el camino como atletas profesionales.

Esta nueva producción llegará a los cines y la plataforma de streaming HBO MAx el próximo 2 de diciembre, por lo que el querido histrión de 53 años se encuentra promocionándola a nivel mundial. Este miércoles ofreció una entrevista a The One Show de la BBC para contar cómo fue la experiencia de trabajar en King Richard y el papel que las verdaderas tenistas tuvieron dentro de la misma.

Y es que aunque las estrellas del tenis al inicio no estaban del todo convencidas de permitir que la historia de su padre (y la suya propia) fuera llevada al cine, al final quedaron satisfechas con el resultado, con la interpretación de Will como Richard, y de las jóvenes actrices Demi Singleton y Saniyya Sidney, como Serena y Venus, respectivamente.

¿Qué le pasó en la cara?, se preguntan los fans...

Sin embargo, los fanáticos -lejos de estar interesados en la nueva película de Will Smith-, les preocupó demasiado el semblante que mostraba el actor. La conversación en redes sociales giró en torno de que su cara lucía diferente y que incluso él mismo se veía irreconocible. Esto, tras su apaarición del miércoles en la BBC y este jueves por la mañana en Lorraine.

"Ya sé que no debería juzgar, pero... ¿qué le pasó en la cara a Will Smith?", escribió una usuaria de Twitter llamada @AloneNottLonely; a lo que otra tuitera agregó que en verdad no entendía por qué el actor lucía tan diferente, "no se ve como antes", agregó @trustfvnbby.

Aunque algunos usuarios escribieron en redes que Will Smith se veía demasiado "robótico", pero la realidad es que tiene sentido que no sea el mismo de hace 31 años cuando debutó en "El Príncipe del Rap", programa que lo catapultó a la fama. En ese entonces tenía 22 años años y hoy ya pasa las cinco décadas de vida.

Además de su edad, es importante recordar que recientemente el actor ha decidido revelar algunos episodios de su vida que no han sido tan fáciles: en su primer libro que sale a la venta este año reveló que de niño fue testigo de cómo su mamá era maltratada físicamente por su padre y su mecanismo de defensa para superar la violencia doméstica "fue ser gracioso".

Sentimentalmente, Will Smith ha tenido que adaptarse a la ideología liberal de su esposa, la también actriz Jada Pinkett-Smith, con quien se casó en 1997 cuando ya venía en camino su hijo Jaden, y con la que además mantiene una relación abierta (no monógama).

Desde que ambos hicieron público su estilo de vida, el actor ha tenido que salir a desmentir rumores sobre las supuestas infidelidades de su mujer además de lidiar incluso con los memes que han hecho de él. Sin duda, algo desgastante para el actor y que podría ser la causa de su semblante distinto.

SIGUE LEYENDO:

WILL SMITH subió a la cima del Burj Khalifa, el edificio MÁS ALTO del mundo y esto descubrió: VIDEO

Will Smith habría pensado tener un harén con 25 famosas mujeres; estos son algunos nombres