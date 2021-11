Beyoncé cantará la canción 'Be Alive' en 'King Richard' la nueva película de Will Smith: VIDEO

Will Smith está por estrenar su nueva película 'Rey Richard: Una Familia Ganadora' (King Richard) basada en la historia de vida que llevó a las hermanas Venus y Serena Williams al éxito deportivo gracias a la persistencia y visión estratégica de su padre, Richard Williams.

Para acompañar la banda sonora de la cinta, aunado a la intención de potenciar el impacto de esta película, la intérprete del tema principal será Beyoncé, quien vuelve a demostrar su inmenso talento con una balada que deja escuchar su poderosa voz.

'Be Alive' es el nombre de esta canción compuesta especialmente para esta película, la cual también servirá como cierre de la historia protagonizada por Smith que cuenta la vida de Richard Williams, el padre de las talentosas y famosas tenistas, Venus y Serena Williams y que se estrena este 2 de diciembre en los cines de México.

Beyoncé pidió componer este himno

La canción -compuesta en conjunto con el artista DIXSON de Roc Nation- es un himno de superación acompañado de una orquesta con la poderosa voz de la intérprete estadounidense. De hecho, 'Be Alive' es el primer tema de la estadounidense tras más de cinco años de silencio musical.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Will Smith contó que el tema surgió luego de un screening de la película. Él recibió la llamada de Beyoncé, quien se dijo inspirada por la historia de la familia Williams y tiene todo el sentido del mundo, teniendo en cuenta la larga amistad de Queen Bey con Serena Williams.

“La unión de una película y una canción es una especie de magia que no tiene parangón en el mundo del espectáculo, Me sentí muy feliz cuando Beyoncé me llamó”, dijo.

'Be Alive' es una probadita de lo que Beyoncé está preparando, ya que tiene su nuevo disco casi listo para salir luego de dos años dedicados a producir este material. Sin embargo, aún no hay noticias sobre el lanzamiento.

“Después de 31 años, se siente tan emocionante como cuando tenía nueve años. ¡Sí, la música está llegando!”, le dijo a Harper’s BAZAAR.

Ya ha participado en otras películas

Beyoncé no es ajena a los soundtracks y a realizar colaboraciones musicales para las películas. Uno de sus últimos éxitos fue el Live Action de El Rey León en el que formó parte de la banda sonora y lanzó disco conmemorativo, además de un documental para Disney+.

Basada en la historia real que inspirará al mundo entero, 'Rey Richard: Una Familia Ganadora' ( King Richard) sigue el inspirador viaje de una familia cuya determinación inquebrantable y fe incondicional finalmente nos dio a dos de las leyendas deportivas más grandes del mundo: Venus y Serena Williams.

