WILL SMITH confesó que llegó a pensar en el SUICIDIO por éstas razones: VIDEO

La salud mental de todos los seres humanos está día con día a los sucesos que nos presenta la vida. En algunos casos con más recursos emocionales, cognitivos y sociales, también hay otros tantos más donde estas variables son carencias y, por ende, el individuo debe lidiar con mayor fiereza contra lo que enfrenta.

En el caso de un figura pública de la talla de Will Smith, expuesto desde hace más de tres décadas a ser un ídolo de masas y celebridad de Hollywood, situación que le ha traído grandes beneficios y, a la par, tal como él mismo lo ha confesado recientemente, también le ha hecho esconderse tras del personaje creado en torno al 'actor Will Smith'.

Esto y mucho más es lo que Will mostrará a partir del 8 de noviembre en 'Best Shape of my Life', una serie documental construida por él mismo para deconstruirse a sí mismo

En esta serie, Will Smith aceptó que llegó a pensar en el suicidio como una opción para culminar su vida y lo que sentía.

Will Smith comparte sus pasajes oscuros

Las emociones más profundas de cada ser, como el caso de Will Smith, no siempre salen a la luz con facilidad, incluso, para él mismo. Y si una faceta ha exaltado Smith durante años es la de compartir su visión reflexiva del mundo, esa donde busca soluciones, algo que ha logrado y le ha hecho ganar reconocimiento público.

Pero, para llegar ahí también tuvo que enfrentarse a sí mismo y esto es lo que mostrará en 'Best Shape of my Life', una serie documental que comenzó con el reto de perder 20 libras en 20 semanas de ejercicios y preparación física atlética. El reto comenzó así, pero en el camino le encontró con sus demonios.

De lo físico a lo mental, pensar en el suicidio

Original para YouTube, la serie expresa el desarrollo físico hasta el emocional y, por ende, expone la salud mental de Will, quien no duda en ser sincero con su público.

“Cuando comencé este programa, pensé que me estaba poniendo en la mejor forma de mi vida físicamente, pero mentalmente, estaba en otro lugar. Acabé descubriendo un montón de cosas ocultas sobre mí”, manifestó Smith.

Sin temor a ser señalado y en aras de ser comprendido, Will expresa lo que siente frente a su entorno más cercano, su esposa, hijos y resto de su familia. Ahí, vulnerable, admite entre lágrimas:

“Esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio”.

Asume su cobardía como Will Smith

Para ser más duro consigo mismo y en afán de reconstruirse con esta serie, Will expone a Will, es decir, al personaje recreado por él mismo durante estos años para sentirse cómodo como una figura pública, algo que lo llevó a esta reflexión.

“Lo que has llegado a entender como Will Smith, el rapero aniquilador de extraterrestres, la estrella de cine más grande que la vida, es en gran parte una construcción. Un personaje cuidadosamente elaborado y diseñado para protegerme, esconderme del mundo, esconder al cobarde”.

La serie 'Best Shape of my Life' llega como resultado de la necesidad de Will de volver a una buena y sana forma físico atlética, luego que la pandemia de coronavirus, sumado a situaciones personales complicadas, le llevaron a dejar las rutinas sanas. Aunado a este estreno el 8 de noviembre, el actor trabaja ya en su autobiografía.

