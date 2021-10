Will Smith no tiene reparos en revelar cuál es la PEOR película en la que participó: VIDEO

Will Smith es uno de los actores más reconocidos en la actualidad por la gran cantidad de grandes personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera, pero a pesar de eso, y como todos los actores, cuenta con una película que considera una espinita clavada en su carrera.

En una entrevista para la revista GQ, el protagonista de “El príncipe del rap en Bel Air” confirmó que tiene claro cuál es el peor largometraje en el que ha participado en su extensa carrera como estrella de Hollywood, esto teniendo en cuenta que sigue en grandes proyectos y podría arrepentirse de otro más adelante.

A pesar de dudar un poco en la elección del proyecto donde no se puede jactar de estar contento de haber formado parte, el actor terminó por nombrar “Wild Wild West”, donde de paso aseguró que es una espinita que lleva clavada, ya que no le gusta como se ve.

“¿La peor? No lo sé, ‘Wild Wild West’ es una espina que llevo clavada, Verme a mí mismo con chaperreras… Es algo que no me gusta” dijo Smith sobre la película que saldría a la luz en 1999 y era protagonizada por Will y Kevin Kline.

La mejor de su carrera

Dentro de la dinámica de preguntas, Smith tuvo que elegir el mejor proyecto en el que ha estado, situación complicada, ya que cuenta con una gran cantidad de largometrajes a lo largo de vida actoral. A pesar de eso no dudó en dar dos nombres, mismos donde nombró películas que marcaron la vida de muchas personas.

Por un lado comentó que no pudo elegir entre esas dos, ya que considera que fueron casi perfectas, siendo “Hombres de Negro” y “En Busca de la Felicidad”, la dos con las que queda de todo el repertorio con el que cuenta en sus 53 años de vida.

Antes de terminar la charla con la revista, Will dejó un mensaje para los jóvenes, ya que les aseguró que aprendió que quien trabaja más duro tiene más posibilidades de lograr lo que se propone y para poder mentalizar ese trabajo él ha usado el correr para centrarse en sus objetivos.

