WILL SMITH subió a la cima del Burj Khalifa, el edificio MÁS ALTO del mundo y esto descubrió: VIDEO

A los 53 años edad y como una figura consolidada en Hollywood, Will Smith sigue inspirando a millones de personas con sus acciones. Como un hombre que gusta de reflexionar y actuar en su vida para enfrentar los demonios internos, a fin de encontrar soluciones, Will mostró recientemente que los retos siguen estando frente a él y está dispuesto a tomarlos.

Con el riesgo de lastimarse, pero sin el temor a ejecutar su acción, es que Will Smith compartió en su serie 'Best Shape of my Life' una proeza física que no muchas personas en el mundo podrían intentar y, en todo caso, siquiera lograr.

Will ascendió a la cima del edificio más alto del mundo y el resultado de esto fue un video que quedará para la posteridad como la prueba de que no tiene límites cuando se trata de retarse a sí mismo.

Cardio nivel: Will Smith

Como parte de su serie 'Best Shape of my Life', Will Smith se presentó a un extenuante reto físico atlético para, en primera medida, llevar a su cuerpo a un nivel distinto de esfuerzo. Y, en segunda razón, para retar a su mente y la capacidad de adaptarse al entorno y perder el miedo a una situación tan asombrosa como estar en la punta más alta del mundo que actualmente una persona pueda estar, claro está, tratándose de una construcción hecha por el hombre. Nada sencillo en sí.

Will sube 160 pisos del Burj Khalifa

Para este asombroso reto humano, Smith decidió subir a pie, por las escaleras, el edificio más alto del mundo. Este es el Burj Khalifa, que recibió al actor con sus 160 pisos y 828 metros de altura, mismos que el "Príncipe del Rap" recorrió uno a uno. Ante tal ejemplo de esfuerzo, Will expresó.

"Mis rodillas me están matando pero haría cualquier cosa por una buena foto. ¿Alguna vez se han sentido en la cima del mundo?", indicó Will Smith.

¿Qué descubrió Will Smith en la cima del mundo?

Con la emoción de subir, primero que nada, 160 pisos a pie, acompañado de su entrenador personal y el staff que produce su serie, Will llegó a la parte donde aún le faltaban 200 metros más para escalar por una escalera de metal corta y vertical hasta la cima de la antena del Burj Khalifa.

Sujetado por una serie de cuerdas y amarres especiales, Smith ascendió por el paso de gato hasta llegar a la cima del mundo, misma que le permitió descansar un rato sentado al borde de la pequeña cima de no más de metro y medio de ancho, admirar el paisaje y descubrir que ahí es donde se halla la paz que cualquier persona puede necesitar, más una como él que ha pasado por momentos duros recientemente.

