¿Padre e hijo peleados?; Victoria Ruffo habla sobre el supuesto desacuerdo entre Eugenio y José Eduardo Derbez

Victoria Ruffo expresó su sentir respecto a la polémica del aparente distanciamiento entre Eugenio y José Eduardo Derbez, por lo que declaró que ella no tenía conocimiento de que el padre de su hijo se encontró en México recientemente

Recientemente circularon los rumores sobre un posible desacuerdo entre ambos, ya que no se les vio juntos durante la presentación de la cantante y compositora mexicana, Alessandra Rosaldo, en los 90´s Pop Tour.

No obstante, la actriz dudó considerablemente sobre una diferencia entre su ex y su hijo; aun así, puntualizó en el deseo de no involucrarse dentro de su relación.

“Yo ni supe que vino”, comentó entre risas la protagonista de La madrastra. Y agregó: “La relación entre ellos es de ellos. Me da gusto que se lleven, me da gusto que exista una relación obviamente, pues es su papá y José Eduardo lo quiere mucho y lo admira mucho”.

Durante la estadía de Eugenio Derbez en el país mexicano debido al primer show de Sentidos Opuestos y la presentación de la nueva temporada de LOL: Last One Laughing, el comediante afirmó no tener ningún problema con su progenitor y aseguró que por cuestiones de tiempo no pudieron reunirse.

Victoria Ruffo expresó su deseo de ser abuela

Por su parte, José Eduardo Derbez descartó las especulaciones puesto que sus agendas no han coincidido dados sus horarios laborales.

“No lo he podido ver porque estoy filmando diario, diario, diario. No me da tiempo. Ayer acabamos a las cuatro de la mañana, pues no. Hubiera podido ser de cinco a seis de la mañana, pero no sé si él hubiera podido”, externó en declaraciones por medio del matutino de Televisa.

Al descartar cualquier tipo de desacuerdo entre ambos, Victoria de igual forma dio a conocer su anhelo de convertirse en abuela, pese a que dejó en claro que esa decisión involucra primordialmente a su hijo mayor.

“Si yo tengo ganas o no tengo ganas de ser abuela, pues me da igual, no es algo que me quite el sueño, por el momento no”, comentó.

