Belleza perfecta: Aislinn Derbez eleva la temperatura con su hermosura

Mientras aún se desatan comentarios y especulaciones en torno del divorcio reciente de Aislinn Derbez y su ex esposo, el actor Mauricio Ochmann, la modelo y actriz no deja de llamar la atención de miles de fans que la siguen a través de sus redes sociales. El último posteo, compartido a través de la cuenta de Instagram de la mexicana de 35 años es la prueba de la admiración que ha sabido generar entre sus seguidores.

Con un look que invita a adentrarse en las playas, la imagen que compartió Aislinn Derbez no deja de ser motivo de admiración entre miles de cibernautas. Su imponente cuerpo bronceado, de espaldas y con toda la inmensidad del mar de fondo, son la prueba de una producción de altísima calidad y fineza.

Tal es el cariño que generó la modelo, que ni bien compartió su posteo en Instagram, obtuvo 437 mil likes y más de 600 comentarios en tan sólo unas pocas horas. “Take me back”, es la frase con la que la actriz de ojos esplendorosos ha sabido esta vez captar la atención de sus fans.

Como no puede ser de otro modo, Derbez, ha dejado en claro que su hermosura no se opaca a pesar de los cambios que ya han trascendido en la prensa mexicana a cerca de su vida privada. Es que tras la separación con el actor de 43 años, Mauricio Ochmann, con quien ambos tienen una hija, las revistas y sitios no dejan de referirse a que en realidad ellos aún no cuentan con los papeles de divorcio en mano.

Aislinn Derbez posando. Fuente: Instagram Aislinn Derbez

Vale recordar que la hija de Eugenio Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación en marzo del año pasado. En ese momento, el programa Suelta la Sopa publicó la solicitud de divorcio que el actor le entregó a su ex pareja. Sin embargo, en hace poco, este mismo medio de espectáculos aseguró que en realidad, ninguno de los dos ha terminado el proceso legal para divorciarse. Por esto es que Mauricio y Aislinn seguirían casados ante la ley de Estados Unidos.