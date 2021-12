¿Qué es la hemofilia?, enfermedad que afecta a la realeza y famosos

La hemofilia es un trastorno en que la persona que lo padece su sangre no coagule, lo cual puede ocasionar hemorragias, al cortarse o por una lesión.

Entre las personalidades que padecieron o padecen dicha enfermedad está el actor británico Richard Burton. Declaró para The New York Times en 1964 que tras realizar alguna escena de la obra Hamlet que sangraba más que Laertes, “por supuesto, soy un duelista salvaje. Pero él deja de sangrar en 24 horas. A mí me toma cinco días”.

Al padecer dicho trastorno nunca suspendió su participación en la obra, ya que el tipo de hemofilia no era tan grave como sucede en otros casos.

Aunque es una enfermedad que afecta principalmente a los hombres, en las mujeres también se puede presentar dicha condición, en el caso de la Reina Victoria I de Inglaterra que fue portadora de la enfermedad, tuvo 9 hijos con el príncipe Alberto, y tres de ellos heredaron la enfermedad.

¿Qué es la hemofilia?

La hemofilia, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, es un trastorno hemorrágico hereditario que se caracteriza porque la sangre no coagula de manera adecuada. Es una condición que puede generar hemorragias tras una operación, cortarse o por una lesión.

Las personas con dicha condición tienen bajos los niveles del facto de coagulación VII o de factor de coagulación IX. “La gravedad de la hemofilia que tiene una persona está determinada por la cantidad del factor en la sangre. Cuanto más baja sea la cantidad del factor, mayor será la probabilidad de que ocurra hemorragia, lo cual puede llevar a serios problemas de salud”, se explica en el portal de los CDC.

El padecimiento se origina por la mutación o cambio en uno de los genes que “da las instrucciones para producir las proteínas del factor de la coagulación necesarias para formar una coágulo de sangre”, se refiere. Por lo que este cambio ocasiona que las proteínas de la coagulación no funcionen de manera correcta o no estén presentes, son genes que se localizan en el cromosoma X.

Entonces, en una familia, la mamá puede ser la portadora del gen de la hemofilia y uno de sus hijos tiene el 50% de que tenga hemofilia y en caso de una hija tiene el 50% de ser portadora del gen de la hemofilia. Suele afectar a 1 de cada 5,000 bebés varones, en tanto la hemofilia A (disminución del factor de la coagulación VIII), es cuatro veces más común de la B (disminución del factor de la coagulación IX).

