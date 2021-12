Thalía sorprende con IMPRESIONANTE look navideño en Instagram | FOTO

Prácticamente todo el mundo aprovecha las fiestas navideñas para hacer una renovación en sus atuendos y por qué no, darse una "manita de gato" para lucir espectacular en la cena familiar. Esto no es algo que no dejan de lado los famosos, quienes también hacen lo propio y lo presumen en sus redes sociales.

En este caso, Thalía decidió compartir una fotografía, donde aparece como una verdadera princesa de cuento de hadas, para felicitar y extenderle su afecto a todos sus fans y seguidores. Este detalle fue bien recibido por ellos, pues la colmaron de halago y claro, los miles de "likes".

Cabe destacar que la intérprete de "Amor a la mexicana", "¿A quién le importa?" y " No me acuerdo" tenía un look bastante juvenil, pero ahora le dio una pausa para verse como esa afamada artista y empresaria que es.

Thalía usó fleco a petición de su hija (Foto: @thalia)

Thalía se olvida del fleco

Apenas el pasado 11 de noviembre la también actriz decidió hacerse un fleco que le recordó a todo su auditorio los años en los que hizo las telenovelas de las Marías. Esto a petición de su hija: "Sip… A petición de mi hija Sabrina los flecos están de vuelta en mi vida".

Desde entonces, en varias de sus publicaciones apareció como toda una adolescente y con la sonrisa que siempre la ha caracterizado; sin embargo, para Navidad decidió usar una larga cabellera ondulada con unos atinados "rayos" dorados.

Su outfit se compuso por un vestido escotado de color café con blanco que supo combinar a la perfección con joyería de color plata.

"Muchas bendiciones paz y amor para cada uno de ustedes mis amores. Son tiempos extraños pero gracias a estos reafirmamos que el amor por el prójimo la paz mental y la fe en dios son los tesoros más hermosos que tenemos. Los quiero tantooooooo! Muchos abrazos virtuales para cada uno de ustedes", escribió la esposa de Tommy Mottola.

Como era de esperarse, sus fans se lo agradecieron: "Te amoo! Que sigan llegando muchas bendiciones y cositas bonitas a tu vida", "Feliz Navidad Amore Mío. Dios te bendiga siempre!" y "¡Feliz Navidad mi Reina! Mis mejores deseos para ti siempre y las mejores de las bendiciones", fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar.

