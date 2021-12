Este actor del Cine de Oro era más guapo que Pedro Infante, pero perdió la vida en un crimen de odio: FOTOS

Es bien sabido que el Cine de Oro mexicano marcó una época muy importante dentro del séptimo arte a nivel internacional, pues cultivó grandes artistas quienes ahora son recordados por su talento dentro de la pantalla grande.

Dentro del periodo más exitoso para el séptimo arte en nuestro país, uno de los máximos representantes del Cine de Oro fue Pedro Infante, quien además de conquistar al público con su talento como actor y cantante, también enamoró por su atractivo físico, sin embargo, hubo otro talentoso actor que fue considerado más guapo que "El ídolo de México".

Se trata de Ramón Novarro, quien triunfó en la gran pantalla gracias a su gran capacidad de transmitir historias a través de la gran pantalla, esto aunado a su gran atractivo físico, por lo que fue considerado como el "latin lover" de aquel tiempo triunfaba como pocos en Hollywood, pero un crimen de odio frenó en seco su carrera.

La trayectoria de Ramón Novarro

El famoso actor mexicano nació un 6 de febrero de 1899 en Durango, sin embargo, a corta edad emigró con toda su familia a Estados Unidos, aprendió a ganarse la vida.

Antes de descubrir su talento en la gran pantalla, Ramón Novarro pasó varios años ganándose la vida en distintos oficios, como mesero, extra y modelo de desnudos hasta que logró hacerse un lugar en el espectáculo de la mano de Marion Morgan, quien lo invitó a formar parte de su compañía de baile y posteriormente comenzó a actuar.

El actor comenzó dentro de la industria con papeles secundarios, sin embargo, su carrera arrancó cuando tenía 23 años, y de inmediato llamó la atención dentro de la industria del cine debido a su atractivo físico.

Algunos de los papeles más recordados dentro de la gran pantalla fueron cuando interpretó a Rupert of Hentzau en la película, pero no fue hasta 1923 que su carrera realmente despegaría y obtendría papeles protagónicos en películas como "Ben-Hur" (1925) y "Scaramouche" (1923).

A pesar de que tenía destacadas posibilidades de brillar en el cine, lo cierto es que su carrera se frenó en seco debido a que le arrebataron la vida por un crimen de odio.

El cruel asesinato de Ramón Novarro

Su carrera era prometedora, sin embargo, no pudo triunfar como lo esperaba debido a que le robaron la vida, la versión más conocida de su asesinato se encuentra en el libro "Hollywood Babylone", donde Kennet Anger dio a conocer que el actor fue encontrado golpeado, torturado, ahogado y con indicios de ser un crimen motivado por su orientación sexual.

En suma, fuentes como el podcast "You must Remember this" han informado que los asesinos habrían sido Paul y Tom Ferguson, unos hermanos que pretendían robar el dinero que tenía en su casa.

Vale la pena recordar que en aquellos años, la homosexualidad estaba tan estereotipada que la orientación sexual del actor fue revelada hasta después de su muerte.

Durante el juicio los asesinos del talentoso actor dijeron el actor "se buscó" su muerte, pues les propuso tener relaciones sexuales y que querían hacerlo ver como un pervertido.

Ramón Novarro. Foto: Especial

