"Él de la nada no golpea a nadie": madre de Eleazar Gómez asegura que no perdonará a Tefi Valenzuela

A meses de que Eleazar Gómez haya sido liberado de prisión bajo la condición de ofrecer una disculpa pública y reparar el daño causado a Stephanie Valenzuela debido a una agresión física que cometió contra ella, la madre del actor se pronunció en contra de la modelo.

De acuerdo con doña Melissa, el artista no es una persona violenta, por lo que cuestionó las acusaciones de la joven y puso en duda que este ataque no haya sido causado por alguna acción de ella.

“Si la golpeó o no la golpeó sería por algo ¿no?, porque él de la nada no golpea a nadie”, dijo.

Después de llevar a cabo las investigaciones pertinentes y analizar las lesiones que sufrió Valenzuela, la justicia mexicana determinó que la estrella había sido agredida por su expareja, por lo que decidió ponerlo en prisión preventiva, en la que estuvo durante varios meses.

La madre del actor aseguró que no perdonará a Tefi Valenzuela por haber denunciado a su hijo y aseguró que lo dejó sin dinero por los tres pagos de 140 mil pesos que debió realizar para cumplir con las resolución del juez.

“¡Obviamente!, ni como madre ni como nada, yo no puedo perdonar porque no soy Dios […] le quiero cortar… mejor no digo qué le quiero hacer", dijo la señora.

Finalmente, doña Melissa acusó a la también influencer y cantante de haber engañado a su hijo, de no enamorarse de él y además de causarle a ella una mala impresión desde el momento en el que la conoció.

"No me cayó nada bien… algo traía que no me cayó bien", dijo.