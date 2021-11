Eleazar Gómez NO volverá a la actuación tras salir de la cárcel, Zoraida explica la razón

Tras salir de la cárcel Eleazar Gómez no ha recibido ofertas de trabajo para regresar a la televisión, así lo dio a conocer su hermana Zoraida Gómez, quien reveló cuáles son los planes del ex protagonista de 'Atrévete a Soñar' después de ser acusado de agredir a su ex Tefi Valenzuela.

En un encuentro con la prensa, la ex estrella de 'Rebelde' afirmó que su hermano está trabajando en su vida privada, después de aquel evento que lo llevó a pisar el Reclusorio Norte durante varios meses y lo sacó de la telenovela 'La mexicana y el güero'.

Además, Zoraida aseguró que en estos momentos Eleazar se está enfocando en su carrera musical, por lo que prefiere mantenerse alejado de la pantalla chica, y agregó que los contratos llegarán en su momento.

"Tú sabes que la gente va a decir muchas cosas, pero al final él está trabajando, él está en lo que tiene que estar y ya los contratos llegarán en su momento y ahorita él está trabajando, al final ¿cómo lo van a contratar si está chambeando con su música?”, dijo.

Eleazar Gómez anunció nueva música Foto: Captura de pantalla

Eleazar Gómez sigue en terapia

La también actriz dio una actualización del estado en el que se encuentra Eleazar Gómez. Aseguró que atraviesa un buen momento personal y profesional, pues dijo que su hermano está tomando terapia por lo que está muy positivo. "Eso es lo que a mí más me llena el corazón de alegría”, aseguró.

Finalmente, la artista de 36 años quien hace unos meses se convirtió en madre, reveló que su hermano está recibiendo todo el apoyo de su familia y amigos, quienes están felices de ver cómo el protagonista de 'Atrévete a soñar' y 'Miss XV' ha retomado sus actividades.

"Yo creo que con fe y con ganas y con disposición y con buena voluntad salen bien las cosas, así que (estoy) muy contenta. Hay que retomar siempre, hay veces que hay tempestades, nos caemos, pero hay que levantarnos y de eso se trata la vida: de aprender y de seguir avanzando", afirmó

SIGUE LEYENDO:

Eleazar Gómez dedica canción ROMÁNTICA a una chica tras estar en prisión por agredir a Tefi Valenzuela