Eleazar Gómez dedica canción ROMÁNTICA a una chica tras estar en prisión por agredir a Tefi Valenzuela

Todo parece indicar que Eleazar Gómez decidió abrir una vez más su corazón al amor luego de estar en prisión, pues el también actor dedicó un fragmento de su más reciente canción a una misteriosa mujer de quien reveló pocos detalles.

El actor de la telenovela “Rebelde” lanzó su nuevo sencillo “Desde cero” que es parte de su nuevo proyecto musical, esto luego de salir de prisión donde estuvo tres meses recluido acusado de violencia familiar equiparada contra su exnovia, la cantante Tefi Valenzuela.

Fue en entrevista para el programa “SNSERIO” donde Eleazar Gómez cantó un fragmento de su nueva canción, con la que aprovechó para enviar un romántico mensaje a una persona especial dejando ver que podía haber iniciado un noviazgo tras lo sucedido.

Eleazar Gómez dedica romántica canción a misteriosa mujer. Foto: Instagram @eleazargomez333

“Mi alma desnuda y decidiste sonreír aquí cerquita, junto a mi”, es parte de la canción que interpretó Gómez y que dedicó a las mujeres de Monterrey donde se encuentra actualmente promocionando su música.

“Esta canción se la quiero dedicar a todas las mujeres bonitas de Monterrey, y en especial quiero mandar un beso a mi Fabi, te quiero mucho, sé que estás viendo esto”, dijo el cantante y fue cuestionado sobre si Fabi era una persona especial, aunque respondió que sí no quiso dar más detalles sobre ella aunque dejó ver que se trata de una mujer de Monterrey.

Famosas hablan sobre Eleazar Gómez

Recientemente Alicia Machado fue blanco de la polémica una vez más pues aseguro haber sido testigo de que Eleazar Gómez maltrataba a Danna Paola mientras participaron juntos en la telenovela “Atrévete a Soñar”.

Danna Paola y Eleazar Gómez tuvieron una relación durante seis años, tiempo en que se ha señalado que el actor la maltrataba. Aunque la cantante no ha revelado más al respecto fue Alicia Machado quien vendió detalles sobre la violencia que sufría la estrella de “Élite”.

"Más de una vez como que la chamaca de repente me lloraba un poco el tema y yo la aconsejaba, le decía 'Estas chiquita'. Pero ella estaba estaba inocente e ilusionadamente enamorada del muchachito, porque era una muchachita, tendría como 16 años”, dijo Alicia Machado durante el reality show “La casa de los famosos”.

La actriz Violeta Isfel, quien también participó en la telenovela junto a los actores, fue cuestionada sobre el supuesto maltrato y señalo no haber sido testigo de nada y aseguró que jamás los vio besarse: “Escuchaba de pronto comentarios, pero a mí no me consta. Yo no tengo la más remota idea”.

Alicia Machado dijo ser testigo del maltrato de Eleazar Gómez a Danna Paola. Foto: Instagram @eleazargomez333

