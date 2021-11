¡Qué bonita familia! Hermana de Eleazar Gómez le gustaría actuar junto a él

Después de que el actor Eleazar Gómez obtuviera su libertad condicional, ha declarado a diversos medios que no le está yendo muy bien en su carrera, toda vez que toda vez que fuera acusado de violencia doméstica y perdiera ciertos contratos.

A lo anterior, como era de esperar su familia lo ha apoyado, sobre todo su hermana, quien ha señalado que más allá de esa obscura etapa en la vida de Eleazar, ella estaría muy contenta de actuar a su lado.

“A mí me encantaría hacer una serie con mi hermano, sería lo máximo, a mí me parece que es un gran actor y me gustaría muchísimo trabajar con él, pero ya será pues que a los productores se les prenda el foco, o los directores más bien, y nos llamen a ver si hay una posibilidad ahí”.

La hermana del cantante señaló que dicha colaboración podría ser un poco difícil ya que él está enfocado en su faceta musical.

“Totalmente está ahorita en la música, pero tampoco descarta el rollo de actuar, toda la vida ha sido actor y a ver qué nos depara el destino”.

De la misma manera, Gómez manifestó que su hermano está tratando de salir adelante tras el problema legal que tuvo hace un año con su expareja.

“La verdad es que obviamente cuesta trabajo volverse a levantar, ustedes lo saben, pero también hay mucha gente que lo conoce desde hace mucho tiempo, él ahorita justamente está trabajando en la música, pero él no descarta el tema de actuar más adelante, pero sí está trabajando, yo creo que por eso tampoco han llegado las propuestas así tal cual, pero está trabajando en su música, vamos a ver cómo le va, vamos a apoyarlo”, enfatizó.

Como se recordará cuando Eleazar fue detenido en noviembre del año pasado, momento en que se encontraba trabajando en la telenovela ‘La Mexicana y el Güero’, por lo que se especuló que su carrera habría terminado, aunque el productor Juan Osorio dejó entrever que sí volvería a trabajar con él.

