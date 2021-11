ESTO es lo que hace Eleazar Gómez para sobrevivir tras el veto de las televisoras

A un año de que se el actor de telenovelas Eleazar Gómez fuera detenido por la policía de la Ciudad de México por violencia en contra de su entonces pareja sentimental Tefi Valenzuela y que pasara una temporada en prisión hasta que fue puesto en libertad tras 5 meses y pagar la reparación del daño, dicho personaje no ha aparecido en ninguna producción te televisión y de acuerdo a lo que publicó el periodista de espectáculos Álex Kaffie en su columna para El Heraldo de México, se halla en una dura situación económica.

Según lo publicado el actor debió dejar su casa, pues no tiene para pagar la renta y regresó a vivir al lado de su madre, mientras el dinero necesario para vivir y llevar el día a día se lo proporciona su hermana, la también actriz Zoraida Gómez.

"Me entero que la que está manteniendo a Eleazar Gómez es su hermana Zoraida. Sí, el actor come y solventa sus gastos básicos gracias al dinero que la antes mencionada le da semana con semana. Su excarcelación y la falta de trabajo obligaron a Eleazar Gómez a mudarse a casa de su mamá (donde no paga renta) y a depender de su hermana (que con su acción ya se ganó el cielo, pues de sobra es conocido que hay personas que en situaciones similares dejan a su suerte a sus hermanos)", escribió.