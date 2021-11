A Eleazar Gómez lo mantiene su hermana

Me entero que la que está manteniendo a Eleazar Gómez es su hermana Zoraida. Sí, el actor come y solventa sus gastos básicos gracias al dinero que la antes mencionada le da semana con semana. Su excarcelación y la falta de trabajo obligaron a Eleazar Gómez a mudarse a casa de su mamá (donde no paga renta) y a depender de su hermana (que con su acción ya se ganó el cielo, pues de sobra es conocido que hay personas que en situaciones similares dejan a su suerte a sus hermanos).

¡NO LE TOMAN LA LLAMADA!

Tan mal sabor de boca le dejó Laura Flores a Televisión Azteca –en su paso por 'Máster Chef ¿Celebridades?'– que las poderosas personas que la invitaron a trabajar ahí ¡no le toman las llamadas! Ella ha querido aclarar algunos «malentendidos» con dicha gente, sin embargo no le contestan el teléfono ni los mensajes de WhatsApp.

LA AMENAZA DE VETO ¡LE VALE!

A Chiquis Rivera el aviso de que sería vetada en Televisa si se presenta en los Premios de la Radio (evento que está siendo organizado y va a ser transmitido por TV Azteca) ¡le vino guango! Sí, la amenaza de que la poderosa televisora va a vetarla ¡le valió!, pues la artista llega hoy a Ciudad de México para ensayar lo que será su participación en Premios de la Radio (que sucederán el miércoles).

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Con motivo del fallecimiento, el jueves, de Mario Lavista, Música Por Descubrir (Opus 94 | 94.5 FM) –programa conducido por el músico Alejandro Escuer– dedicó su transmisión del sábado a la memoria del compositor mexicano.

LANZAMIENTO DEL LIBRO

Mañana Carlos José Montalvo Bonilla, conocido artísticamente como Joe Bonilla, presenta el libro de su autoría #JoeQuieroSerArtista en donde comparte sus vivencias como publirrelacionista de artistas internacionales del calibre de Paulina Rubio y Enrique Iglesias. Las madrinas del lanzamiento son la espectacular conductora Mónica Noguera y la acreditada productora de televisión Carla Estrada. Desde ahora me disculpo con Joe, pues no leeré su libro. Y es que yo solo leo libros de Elena Poniatowska para arriba.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

La cadena TVE ha anunciado que habrá nueva temporada, la tercera, de la serie de misterio y suspenso 'La Caza'. El rodaje iniciará en enero del próximo año y vuelve a tener de protagonistas a Alain Hernández, Félix Gómez y Megan Montaner.

¡IMBÉCILES!

Urge que la Secretaria de Cultura envíe a clases de historia de México al personal responsable de sus redes sociales, pues ¡los muy imbéciles! postearon que la cochinita pibil es un platillo prehispánico ¡siendo que los cerdos llegaron a América con el arribo de los españoles!

SERÉ BREVE

Mariazel y Adrián Rubio.



Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Martes, miércoles y jueves participo en 'Sale el Sol'. Cuento con el gran favor de su / tu sintonía.

