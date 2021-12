Declaran culpable a Raphy Pina, esposo de Natti Natasha, por posesión ilegal de armas

Este miércoles 22 de diciembre un jurado en Hato Rey, Puerto Rico, declaró culpable al productor Raphy Pina, esposo de la cantante dominicana Natti Natasha, por posesión ilegal de armas y podría pasar hasta 20 años de prisión.

El productor puertorriqueño fue declarado culpable por posesión ilegal de un arma de fuego modificada ilegalmente y posesión de un arma de fuego por parte de un convicto federal, pues en 2015 también fue acusado de fraude bancario, señala la agencia EFE.

El productor quedó libre bajo fianza, pero se mantiene en arresto domiciliario y sólo tiene permitido salir para asuntos médicos y religiosos, así como para comparecer ante el tribunal el 1 de abril del 2022 cuando se le dictará sentencia.

Raphy Pina es declarado culpable. Foto: Instagram @raphypina

Durante el juicio del productor agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) dieron su testimonio. Además de que se presentó como evidencia una llamada telefónica en la Pina aceptaba tener una bóveda con armas en una de sus casas.

El productor Raphy Pina ha representado a grandes estrellas de reguetón como Nicky Jam, Don Omar y Daddy Yankee, éste último acudió al tribunal federal para mostrar su apoyo al también empresario y lo calificó como “un guerrero”, señala EFE.

“Estoy tranquilo”

Tras ser declarado culpable, Pina salió de la mano de Natti Natasha molesto y aseguró que sólo se trataba de una derrota y que luchará por demostrar su inocencia, mientras tanto pasará la Navidad con su familia.

“Estoy firme, estoy tranquilo, mi familia está tranquila y voy a disfrutar mis navidades con mi familia. Gracias a todos por el apoyo”, detalló.

En sus redes sociales Pina también compartió un video donde habla del caso y que en otras ocasiones ha sido “investigado como si fuera narcotraficante”, pero aseguró que él no tiene motivos para “bajar la cabeza”.

“Toda mi vida he tenido pruebas y situaciones que he superado con valentía, pasión y fuerza (...) He cometido fallas porque no he sido perfecto, he tenido fe”, añadió.

