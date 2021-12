Natti Natasha viajaría en el mismo avión en el que murió Flow La Movie; “está destrozada”, revela Raphy Pina

José Ángel Hernández, conocido como Flow La Movie, falleció este miércoles en un accidente de avión en el que también estaban a bordo su esposa e hijo, este jet privado es el mismo en el que Natti Natasha viajaría con su hija y esposo rumbo a Miami.

La cantante de 35 años viajaría este jueves 16 de diciembre a Miami para acompañar a su esposo, Raphy Pina, en un compromiso de trabajo. Con ellos estarían los hijos del productor y la hija que tienen en común, Vida Isabelle.

"Hoy no es un buen día, me tomó por sorpresa. Lo más insólito, que me duele, es que hoy yo volaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos”, dijo Raphy Pina en entrevista con El Nuevo Día en Puerto Rico.

Natti Natasha junto a su esposo, Raphy Pina, y su hija. Foto: Instagram @raphypina

Detalló que la cantante se encuentra muy afectada por la impactante noticia, algo por lo que tampoco lo acompañó al cuarto día del juicio en San Juan que enfrenta por dos cargos de posesión ilegal de armas de fuego.

“Se enteró de lo del avión y está destrozada porque en ese íbamos hoy, toda la familia y mis hijos”, dijo el productor sobre el viaje que realizarían todos en familia este jueves.

Muerte de Flow La Movie y su familia

La industria de la música se vistió de luto por la muerte del productor Flow La Movie en un accidente de avión este miércoles en República Dominicana, a bordo de la aeronave habían otras ocho personas entre las que se encontraban su esposa e hijo.

De acuerdo con la compañía propietaria del avión en el que viajaba el productor de “Te Boté”, había nueve personas a bordo y todos fallecieron. El jet habría tenido una falla al despegar de Puerto Rico y se estrelló al intentar aterrizar en el Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo, esto según documentos a los que tuvo acceso People.

Flow La Movie y su esposa. Foto: Instagram @nattinatasha

El destino del productor, famoso por canciones como “AM”, “Dakiti” y “Mia”, era Orlando, Florida, según el manifiesto de vuelo al que tuvo acceso la agencia EFE.

Celebridades externaron sus condolencias y lamentaron la muerte de Flow La Movie, entre ellos Ricardo Montaner, Rafael Piña, Don Omar, Juan Magan y J Balvin.

