Dhasia Wezka revela que sufrió BULLYING por ser DELGADA y la tunden en redes | VIDEO

La influencer Dhasia Wezka reveló que toda su vida fue víctima de bullying por su tipo de cuerpo, por lo que pidió inclusión para las personas delgadas, algo que causó polémica entre sus casi tres millones de seguidores ya que la opinión se dividió entre los que defienden la postura y los que critican a la famosa por sus declaraciones.

El debate inició por un video de Tik Tok en el que una joven muestra varias prendas de una tienda de ropa, en la que tanto los shorts como los tops son extremadamente pequeños. "Qué padre que Bershka haya implementado ropa para niña", dice en tono irónico mientras hace un recorrido por el lugar.

Por su parte, Dhasia Wezka expresó su molestia por el video y por contenido similar, pues aseguró que como una mujer delgada ha sufrido bullying y que su tipo de cuerpo también merece inclusión en el mundo de la moda, declaración con la que muchos usuarios de la plataforma no coincidieron.

"Existen cuerpos diferentes. El hecho de que una marca haga ropa para todo tipo de tallas no tiene por qué ofenderte. Toda la vida he sido una mujer delgada, hiperdelgada, y he sufrido bullying por eso: 'Ay, que tus piernitas, que no comes bien'. Y es cansado", destacó en respuesta a la grabación viral de Tik Tok.