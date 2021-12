Vicente Fernández habría pagado 4 mdd a Patricia Rivera y a su hijo para alejarse

Vicente Fernández es una de las grandes voces en la historia de México, pero como todo buen famoso, los escándalos también están a la orden del día. Ahora, a pocos días de su muerte, salió una historia donde dicen que habría pagado 4 millones de dólares para que Patricia Rivera y su hijo se alejaran de la vida del cantante.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Merle Uribe sería la encargada de sacar el bombazo, ya que confirmó que el ‘Charro de Huentitán’ le pagó cerca de 830 millones de pesos para alejar a la que fuera una de sus amantes. El motivo fue porque, según, se sintió traicionado.

De acuerdo con el relato, el romance entre Patricia y Don Chente no fue tan placentero como se creía. Es más, se dice que peleaban bastante. Lo que sería un romance se prolongó un poco más por el embarazo de Rivera, pero las peleas siguieron a pesar de la llegada de un futuro integrante de la dinastía Fernández.

“Te voy a dar 4 mmd y se olvidan de mí y de mi familia, ya no quiero saber de ustedes. Le tuvo que pagar para que dejara de hablar de ellos”, explicó Merle, dejando claro que ese fue el motivo por el que la actriz se habría alejado del cantante.

Los celos se apoderaron de Rivera

Uribe explicó que la amante quería acompañarlo a todos lados, más después del embarazo, por lo que los celos fueron los que hicieron que el romance terminase por acabarse a pesar de contar con un futuro bebé. Los problemas incrementaron cuando el hijo cumplió 18 años, ya que le habrían albergado el rancho donde vivía.

“Pati quería acompañarlo a todos lados y él me decía: ‘yo no puedo llevarla, no es mi esposa, no es nada, no es mi mujer”, dijo Merla, quien también tendría un romance con el cantante, pero que Rivera no lo sabría.

