Esta fue la promesa que hizo VICENTE FERNÁNDEZ a su público antes de morir | VIDEO

El mundo de la música mexicana aún no deja de llorar a su ídolo Vicente Fernández, quien falleciera el pasado 12 de diciembre tras una dura batalla contra la muerte que lo mantuvo 128 días en el hospital, el conocido "Rey" de la canción ranchera fue despedido en la arena VFG que se halla en el rancho Los Tres Potrillos, en Guadalajara, Jalisco, que fue producto de su trabajo y éxito y en el que ahora descansan sus restos.

El intérprete de "Mujeres Divinas" dejó en como parte de su legado más de 30 películas entre las que destacan "El Sinvergüenza", "La Ley del Monte", "El Albañil", "Tacos al carbón", "Mi querido viejo", entre otras cosas, así como más de 80 discos que comenzaron a comercializarse desde 1967.

El "Charro de Huentitán" siempre ha confesado que su triunfo se debió a la muerte prematura del "Rey del Bolero" Javier Solís, pues durante mucho tiempo pidió una oportunidad para poder cantar, sin embargo, las puertas de las diversas compañías de discos se le cerraron bajo el argumento que ya en la figura de Solís ya había un representante del género ranchero.

En sus ahora memorias, el charro dijo que una vez que se anunció la trágica muerte tras una operación vesícula biliar que se complicó y perdió la vida el 19 de abril de 1966. Fue esa la gran oportunidad del jalisciense para mostrar todo su talento, mismo que lo mantuvo desde esa época en lo más alto del género, que no sólo se quedó en México sino trascendió las fronteras de América y Europa.

Es de recordar que "Don Chente" se retiró de los escenarios en 2016, en el Estadio Azteca, en un concierto que pasó a la historia, y lo hizo porque cumplió una promesa que le hizo a su público. En una de sus últimas entrevistas concedida a su exnuera, Mara Patricia Castañeda, destacó que no quería que sus seguidores de todo el mundo lo vieran fallar.

"La garganta no es eterna y yo no quise que el público me viera caminar mal, me viera que ya me hacía la voz 'aaa,aaaa, aaa', yo dije ahorita que tengo is cualidades enteras como me conoció el público, es para retirarme, duré 55 años cantando".