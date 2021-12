Antonio Aguilar cambió por Flor Silvestre; era todo un "Don Juan"

La historia de amor entre Antonio Aguilar y Flor Silvestre es una de las más enternecedoras del medio del espectáculo, pues permanecieron juntos por muchos años hasta la muerte del cantante en 2007. Ambos artistas se mantuvieron fuera de los escándalos, sobre todo porque la intérprete de 'Cielo Rojo' cambió al patriarca de la Dinastía Aguilar, ya que antes era todo un "don Juan".

Guillermina Jiménez Chabolla, nombre real de la mamá de Pepe Aguilar, y el cantante de 'Un puño de tierra' se conocieron en 1950 en las instalaciones de la XEW, una de las emisión de radio más importante del país y donde la también actriz conducía el programa 'Increíble pero cierto'.

Años más tarde, en 1955, en fueron elegidos para protagonizar la cinta "La huella del chacal", pero fue hasta 1958, cuando surgió el romance durante la filmación de la película "El rayo de Sinaloa". Sin embargo, tras una discusión, se separaron y 'El Charro de México' contrajo matrimonio con Otilia Larrañaga.

Antonio Aguilar y Flor Silvestre se casaron en 1959 Foto: Especial

La pareja tuvo a José Antonio Aguilar Larrañaga, no obstante, la relación no duró mucho, debido a que el cantante de 'El hijo desobediente' estaba enamorado de Flor Silvestre. Los artistas contrajeron matrimonio por el civil en 1959, y no fue hasta los años 90 que tuvieron una boda religiosa.

Así cambió Antonio Aguilar

El abuelo de Ángela Aguilar fue considerado uno de los galanes de la época de oro del cine mexicano, por lo que siempre estuvo rodeado de mujeres. Antes de conocer a Flor Silvestre, le propio cantante declaró que se consideraba un "Don Juan" y "Aventurero", haciendo referencia a la canción, de hecho la cantante de 'La Basurita' llegó a afirmar que "agarraba parejo", ya que no se quedaba con las ganas cuando conocía a alguna mujer.

Sin embargo, su actitud cambió al conocer a la madre de Pepe Aguilar. En una entrevista para un medio colombiano, el intérprete de 'Nadie es eterno' fue cuestionado sobre cuál era el secreto para tener tantos años de matrimonio, a lo que el contestó que siempre se "portó bien", haciendo referencia a que nunca le había sido infiel a su esposa.

Además, durante la conversación indicó que como matrimonio su misión más importante fue educar a sus hijos y hacerlos unos hombres de bien, incluso hizo una comparación con el tema “Los caminos de la vida” y aseguró que sus hijos son la prolongación de su existir.

El amor entre Flor Silvestre y Antonio Aguilar dio paso a una de las más importantes Dinastías dentro del regional mexicano. La pareja estuvo unida por casi 50 años y literalmente como se dice el día de la boda "hasta que la muerte los separó", pues fue con el fallecimiento del cantante 19 de junio de 2007, que el matrimonio terminó, sin embargo, la actriz, que perdió la vida el 25 de noviembre de 2020, lo siguió amando, pues jamas volvió a tener otro amor.

