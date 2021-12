Milan Piqué: Shakira presume el talento escondido de su hijo en redes sociales | VIDEO

Milan, hijo de Shakira y Gerard Piqué, demostró que heredó el talento de su mamá con un concierto virtual donde se ve al primogénito de la famosa pareja tocando el piano.

Fue la cantante colombiana la encargada de compartir, muy orgullosa, el concierto de su hijo Milan a través de sus redes sociales. Tanto en Instagram como en Twitter, la interprete de "Pies descalzos" publicó un video donde se puede ver al pequeño tocando el piano en compañía de un joven que toca el violín.

"Este concierto virtual es un pequeño homenaje de Milan a nuestra inolvidable Bela. Quien nos dejó el mejor regalo; El respeto y la devoción por el trabajo propio. Enseñándonos cómo hacer sentir a nuestros niños que aquello que hacen debe ser lo más importante para nosotros!", señaló Shakira, sin brindar mayor información sobre el concierto.

El clip fue bien recibido por los fans de la cantante que inundaron sus redes sociales con comentarios positivos sobre Milan: "Talentoso como su mami", "Sacó las habilidades de Mamá Shaki! En hora buena", "Los hijos talentosos de todos los shakifans nuestros milan y sasha tiene la familia mas grande del mundo", "Felicitaciones Milancito. No solo eres el orgullo de tus papas sino de todos los Shakifans tambien. Hola desde Guatemala" y "Felicidades Shakira, este es el mejor video. Que bendición tan grande es escuchar a Milán interpretando esas melodías. Este video inspira devoción, perseverancia, pasión, fuerza, optimismo, mucho amor, fe' y convicción. Los sueños si se cumplen!", fueron algunos de los comentarios.

¿Quiénes son los hijos de Shakira y Piqué?

Shakira y Gerard Piqué han formado una de las familias más solidas del mundo del espectáculo. Sus hijos Milan, de 8 años, y Sasha, de 6 años, tienen que convivir con la presión que significa ser hijos de la cantante y el jugador del Barcelona, lidiando con la fama.

En una entrevista televisiva para un canal de Cataluña, Piqué señaló: “Vuestros hijos, claro, tienen un padre número uno y una madre número uno. Debe ser muy difícil para ellos a veces” y agrega que hay que “saber equilibrar como padres”. “Recuerdo que mi padre no me dejaba ganar nunca y en cambio, con la Shaki a veces les dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran padres no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva".

Shakira y Piqué se conocieron en el Mundial de Sudáfrica 2010, tras el evento, la cantante terminó su relación con Antonio de la Rúa, hijo del expresidente de Argentina, y tiempo después se mudó a Barcelona con el futbolista.

SEGUIR LEYENDO:

Shakira da a sus HIJOS el mejor REGALO para esta Navidad: VIDEO

Shakira: ¿Cuál es la fortuna de la cantante?