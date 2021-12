Shakira: ¿Cuál es la fortuna de la cantante?

Si de personalidades femeninas latinas hablamos y que además tenga reconocimiento internacional sin duda la primera que nos llega a la mente es Shakira, quien desde muy pequeña pico piedra en el terreno musical y hoy por hoy una celebridad que ha puesto a bailara a todos por igual.

La esposa del jugador Gerard Piqué comenzó su carrera a la edad ed 10 años hasta que un productor de teatro le ofreció la oportunidad de comenzar a darle forma a sus sueños. A su vez, el talento de la pequeña colombiana llegó a los ojos y oídos de un ejecutivo de Sony para que realizara una audición y aunque no la tuvo fácil, al final alcanzó un contrato para grabar varios discos.

Ahora, una de las preguntas más frecuentes de los fans de la intérprete de "Pies descalzos", "Suerte" y "Can't remember to forget you" es a cuánto asciende su fortuna, una que ha ido creciendo con el paso de los años. Esta respuesta la tiene el sitio "Celebrity Net Worth. The website future billionaires read everyday", quien se ha dedicado a indagar a las grandes personalidades de la política, deporte, mundo de negocios y farándula.

¿A cuánto asciende la fortuna de Shakira?

De acuerdo con la página web, la fortuna de Shakira Isabel Mebarak Ripoll, quien tiene 44 años, es de 300 millones de dólares. Cabe destacar que ha vendido más de 125 álbumes en todo el mundo y es la segunda cantante latina más exitosa de todos los tiempos detrás de Gloria Estefan.

Entre los premios que ha ganado se encuentran tres premios Grammy, trece premios Grammy latinos, cuatro premios MTV Video Music Awards, siete premios Billboard Music Awards, treinta y nueve premios Billboard Latin Music Awards y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, de acuerdo con la publicación.

"Está clasificada como la artista latina con más streaming en Spotify y se convirtió en una de las tres únicas artistas femeninas en tener dos videos de YouTube que superan los dos mil millones de visitas", se puede leer en el sitio.

SIGUE LEYENDO:

Ely Guerra regresa a los escenarios con concierto en La Maraka

“Es una mancha difícil de quitar”, Julión Álvarez apoya a Galilea Montijo tras ser vinculada al narcotráfico: VIDEO

"El maestro de mi vida": Raúl "Negro" Araiza, con el corazón roto, escribe mensaje dedicado a su papá