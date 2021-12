Salma Hayek: ¿Cuál es la fortuna de la actriz, empresaria y modelo?

Salma Hayek es una de las consentidas de México, pues desde que decidió abandonarlo para alcanzar el sueño de convertirse en una reconocida actriz puso en alto el nombre de nuestro país. Hoy en día ha logrado lo que muchos han soñado: hacerse de un nombre, amasar una gran fortuna, codearse con grandes celebridades y hasta ser parte del universo de Marvel con "Eternals".

Aunque su trayectoria es muy interesante, en esta ocasión nos centraremos en el patrimonio que ha logrado juntar a lo largo del tiempo. En este caso el sitio "Celebrity Net Worth. The website future billionaires read everyday" la consideró dentro de sus estudios y encontró que ostenta una gran fortuna.

Actualmente Salma es también una reconocida empresaria, modelo, directora de cine, productora de televisión, activista social y actriz de doblaje.

¿A cuánto asciende el patrimonio de Salma Hayek?

De acuerdo con la página la fortuna de la jarocha está valuada en la "pequeña" cantidad de 200 millones de dólares y es considerada dentro de la categoría de actores como "las celebridades más ricas". Sin embargo, esta cifra aumentaría de manera exponencial en caso de que llegara a divorciarse:

"Debe tenerse en cuenta que Salma está casada con una de las personas más ricas del mundo, Francois Henri Pinault, desde 2009, y tiene una fortuna de 7 mil millones de dólares... Si alguna vez se divorciaran, la participación de Salma en la propiedad comunitaria y el apoyo futuro aumentaría drásticamente su patrimonio neto", explicó el sitio web.

"Teresa" fue la telenovela que catapultó a la fama a Salma en México (Foto: @salmahayek)

Aunque la carrera de Salma Hayek es larga, se retomó su mítico protagonismo dentro de la telenovela "Teresa", cuando tenía 26 años de edad. Esta producción la catapultó a la fama en México. Posteriormente la reforzó con su aparición en la película "El Callejón de los Milagros", en 1994, una de las más premiadas.

Asimismo, recordó su protagónico en la cinta "Frida", en el 2002. La obra le valió la nominación al Premio de la Academia a la Mejor Actriz. Su participación en el extranjero se recuerda en: "Desperado", "From Dusk till Dawn", "Fools Rush In" y "Grown Ups" entre otras no menos importantes.

