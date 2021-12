Elliot Page se muestra sin playera y enloquece a fans en Instagram | FOTO

Elliot Page paralizó de nueva cuenta las redes sociales después de haber publicado una imagen donde aparece sin playera, para presumir el resultado de su esfuerzo en el gimnasio. Quien se identificó como hombre transgénero hace un año, luce un abdomen marcado que fue admirado por muchos.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde, bajo el pretexto de probar su nuevo teléfono celular, se hizo una foto frente al espejo de su recamara; él sólo tiene unos pants, calcetas y pantuflas de color obscuro. Con una tenue sonrisa sostuvo su móvil a la altura de su pecho, el cual aún luce las cicatrices de su operación.

La aceptación de sus fans fue tal que reunió casi dos millones de likes y cientos y cientos de comentarios donde también bromearon con su ocurrencia: "you’re gonna break that phone tho with your intense hotness" (vas a romper ese teléfono aunque con tu intenso calor), "That feeling you get when you finally see yourself looking back at you" (Ese sentimiento que tienes cuando finalmente te ves al espejo).

Leyenda

Elliot, inspiración y modelo para muchos

Para muchas personas es complicada la situación como la que atravesó Elliot; sin embargo, la decisión del actor por cambiar a lo que lo identifica sirvió de inspiración y a la fecha, su popularidad subió como la espuma por esa valentía. Es todo un ejemplo para la comunidad trans.

"Hola amigos, quiero compartir que soy trans, mis pronombres son él/'elle' y mi nombre es Elliot... No puedo empezar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente a quien soy, lo suficiente como para perseguir mi yo auténtico", escribió Page en su cuenta hace un año.

"Me he sentido infinitamente inspirado por muchos en la comunidad trans. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria", compartió a través de la misiva.

