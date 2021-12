José Eduardo Derbez revela que sintió nervios al trabajar a lado de su madre Victoria Ruffo | VIDEO

Victoria Ruffo y su hijo José Eduardo Derbez trabajaron juntos por primera vez en un proyecto de él y aunque esto podría resultar cómodo y hasta cierto punto divertido para ambos, la realidad es que no fue así, pues de acuerdo con el también hijo de Eugenio Derbez las cosas resultaron un poco complicadas.

Aunque la actriz hará un cameo en la cinta "El roomie", es algo que el conductor de Miembros al Aire calificó como muy padre, pero también resultó intimidado al tener que colaborar con la institución que es su madre. Tanto fue su nerviosismo que terminaba con las manos sudadas, declaró para medios de comunicación.

La relación entre José Eduardo y Victoria es muy sólida (Foto: @victoriaruffo)

¿José Eduardo Derbez quiere convertirse en padre?

Una de las preguntas que le realizaron a José Eduardo Derbez es sobre su futuro en pareja, especialmente su si se convertiría en padre de familia. Él, de manera tajante dijo que aún no está en edad de serlo:

"Pues mis papás me tuvieron cuando tenían 30 años. Me quedan 5 meses, entonces creo que padre no. No, estaría padre como a los cincu... no, me va a matar mi papá, pero un poquito más grande, no. Son muchas cosas: me da miedo cómo está el ambiente en general. Todas las circunstancias que estamos viviendo en todo el mundo. Entonces me da cosita traer a un hijo ahorita", explicó.

También mencionó que las circunstancias actuales no le permiten en pensar tener un hijo. Cabe destacar que hace poco más de un mes cumplió dos años de relación con Paola Dalay.

"Me pasa mucho que cuando veo fotos de bebés o de niños digo 'ah, qué bonitos, estaría a toda madre', pero convivo con ellos y se van así las ganas, corren. Entonces o ves que los papás no tienen tiempo o están más preocupados por salir a trabajar o cada vez la vida va más rápido. entonces yo creo que seguir chambeando mucho porque me encanta y si vemos que también la humanidad va mejorarnos, pues animarnos, pero no nada más por una pandemia encerrarnos y tenerlos"

SIGUE LEYENDO:

La vez que Galilea Montijo y Andrea Legarreta tomaron clases de POLE DANCE en Hoy: VIDEO

Alexis Ayala confesó la forma en la que superó la depresión

Selena Quintanilla cantó de NIÑA la canción de una ESTAFADORA ¡Y sólo tenía 11 años!: VIDEO