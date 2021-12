Alexis Ayala confesó la forma en la que superó la depresión

La inactividad laboral ocasionada por la pandemia del coronavirus, por prácticamente dos años, ocasionó depresión en el actor Alexis Ayala.

En entrevista para el programa De Primera Mano, confesó que los dos años sin actividad le ocasionaron depresión, subió de peso, “una serie de cosas y de cambios en mi vida que no estaban caminando”.

“El quererte es importantísimo, el no olvidar que el amor está dentro de ti y que eres alguien importante. Que no necesitas buscar la aprobación fuera. Requiere de terapia y de ejercicio, de ver que me gusta lo que veo en el espejo, que me caigo bien y hay muchas cosas por delante en la vida”, mencionó.

Ayala, de 56 años, anunció en febrero que concluía su relación con Fernanda López luego de 12 años. Dicho anunció lo realizó en redes sociales y ambos mencionaron que lo más importante es su hija, Roberta.

Asimismo, destacaron que tenían una bonita amistad. Para septiembre se dio a conocer que había comenzado una relación con Cinthia Aparicio, quien es 28 años menor que Alexis.

El actor añadió que “la alegría y el entusiasmo son un acto consciente y hay que tenerlos, hay cosas que nos puede golpear de alguna manera, ya sea positiva o negativamente, la mayoría de las veces nos puede entristecer. Críticas y aplausos siempre va a ver”.

En el proyecto en el que ahora participando es en la telenovela “Si nos dejan”, en la que también forman parte del elenco Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas, Scarlet Gruber, Gaby Spanic, Susana Dosamantes, Isidora Vives, Isabel Burr, Carlos Said, Álex Perea.

La telenovela se comenzó a transmitir el 1 de noviembre en el canal de Las Estrellas y es el remake de “Mirada de Mujer”, fue transmitida hace dos décadas por TV Azteca.

“Las comparaciones siempre serán buenas, ‘Mirada de Mujer’ también fue una adaptación que se hizo de ‘Señora Isabel’, pero creo que mientras tenga una buena dirección, estará en el interés del público como las otras versiones”, comentó Ayala en noviembre para El Imparcial.

