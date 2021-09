Elliot Page: Así fue su primera alfombra roja como hombre transgénero

Desde que tenía 9 años, Elliot Page deseaba convertirse en un niño, algo que no logró hasta pasados sus 30 años, pues su éxito en el cine y la televisión se lo impidió, obligándolo a permanecer en un cuerpo, un nombre y un estilo de vida con el que no se identificaba. Gracias a sus exitosos papeles en películas como Juno, la saga de X-Men, El Origen y su participación en series como "The Umbrella Academy", Elliot se ha convertido en uno de los actores más prometedores de la industria.

Sin embargo, después de enfrentar una serie de procesos a nivel personal, Elliot Page decidió comunicar que se identificaba como un hombre transgénero. Fue en diciembre de 2020 que la noticia del actor ocasionó un gran impacto no solo para sus fans, sino también para todas las personas amantes del cine. La revelación fue compartida en las redes sociales del actor, en donde informó al mundo que, a partir de ese momento, respondería al nombre de Elliot.

Elliot Page desfiló en la alfombra roja de la MET Gala el pasado lunes 13 de septiembre. Foto: Twitter @transvoicesmx

Su verdadero yo

Tras comunicar tan importante información, el actor se ausentó por un tiempo de las plataformas digitales con el objetivo de centrarse más en su persona, en sus deseos y en los nuevos proyectos que tenía por delante. Además, durante los últimos meses, Elliot también formó parte de diferentes organizaciones como activista por los derechos de las personas trans y la comunidad LGBT+, cuyos miembros se enfrentan a constantes problemáticas derivadas de su identidad u orientación sexual.

Sin embargo, parece que Elliot se encuentra mejor que nunca. A pesar de ser una persona tímida, el actor ha decidido compartir una serie de fotografías a través de sus redes sociales e, incluso, se convirtió en el primer hombre transgénero en ser la portada de la revista TIME el pasado mes de marzo. De acuerdo con sus propias palabras, el objetivo principal de Elliot es contar su historia y visibilizar los esfuerzos realizados para proteger a las juventudes trans en Estados Unidos.

Su primera alfombra roja

Aunque el actor había participado en importantes eventos anteriormente, no fue hasta la noche del 13 de septiembre que se presentó ante las cámaras como Elliot Page. Su aparición en la MET Gala de este 2021 fue completamente significativa, pues demostró una confianza y una felicidad que inspiraron a todas las personas que han seguido su historia. El actor acudió a la alfombra roja portando un traje negro de Balenciaga con una flor verde en la solapa. Aunque su atuendo fue un tanto sencillo, decidió complementarlo con unas zapatillas deportivas en color negro.

Elliot Page se convirtió en un referente para las personas trans y, desde que anunció su transición, ha declarado que se siente orgulloso y feliz de mostrarse al mundo tal como es, a pesar del odio y la transfobia que ha recibido. Además de abordar el proceso por el que ha pasado durante los últimos años, en diferentes entrevistas Elliot ha destacado el apoyo de sus personas cercanas, especialmente el de su madre. Actualmente, Elliot Page es una de las personas trans más famosas a nivel internacional y, tras anunciar que se identificaba como un hombre, ganó más de 400 mil seguidores en Instagram.